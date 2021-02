Vystrašená Barkolová skončila v kanadskej nemocnici: Po COVID-e má následky!

Moderátorka Erika Barkolová (43) zmizla pred troma týždňami zo Slovenska.

Pobalila si kufre a namierila si to priamo až do kanadského Toronta za svojou dcérou Patríciou (23). Problémy však na seba nenechali dlho čakať. Po tom, čo blondínka po prílete absolvovala povinnú 14-dňovú karanténu, sa o slovo prihlásilo jej zdravie, ktoré ju dostalo do kanadského špitála. Za všetkým je korona.

Informáciu, že Barkolová v januári porazila COVID-19, chcela moderátorka čo najviac utajiť. Krátko na to sa potichu vyparila a odcestovala do Kanady. Tam kvôli pandemickej situácii zostala dva týždne zatvorená medzi štyrmi stenami. Po rodinnom výlete k Niagarským vodopádom sa však optimistický vývoj udalostí zvrtol. Moderátorke sa ohlásil tzv. postcovidový syndróm a vrátilo sa jej pichanie v hrudníku. Okamžite vyhľadala lekársku pomoc.

„Pozitívne testovaná som bola začiatkom januára. Odvtedy ubehli už takmer dva mesiace a bolesť v oblasti pľúc sa ozvala opäť. Raz sú to tlaky na hrudi, inokedy ostrá bolesť na tom istom mieste. Zobrali si ma do parády v nemocnici, urobili všetky možné vyšetrenia, krv, EKG, röntgen pľúc. Chvalabohu všetko v poriadku,“ potvrdila vystrašená moderátorka.