Tisíce Slovákov môžu mať problémy dlho po korone: Čo robiť pri post-covidovom syndróme?

Veľká časť pacientov, ktorí prekonali COVID – 19, môžu mať následky ešte dlhé mesiace.

Viaceré štúdie z celého sveta dokazujú, že post-covidový syndróm, alebo takzvaný dlhý COVID ohrozuje aj malé deti, ktoré ochorením prešli bez príznakov. Čo robiť po zdolaní nákazy? Ako riešiť následné problémy, alebo im aj predísť?

Oficiálne dáta zo susedného Česka ukazujú, že post-covidový syndróm postihuje 5 až 10 % pacientov, čo by znamenalo, že na Slovensku to budú tisíce ľudí. Problémy najrôznejších druhov zahŕňajú najčastejšie únavu a rôzne bolesti.

Nemocnica v Hradci Králové už zriadila Centrum post-covidovej starostlivosti, ktoré spája viacero odborníkov. „Vytvorili sme unikátne centrum,“ vysvetľuje doktor a riaditeľ centra Vladimír Palička a dodáva: „Na takúto pomoc sú potrební odborníci naprieč rôznymi odbormi od pľúcnych lekárov, kardiológov, neurológov, psychiatrov, nef­rológov, dermatológov, gastroenterológov, reumatológov až po rehabilitačných lekárov.“

Na Slovensku sa zatiaľ zvažuje kúpeľná liečba. Podľa všeobecnej lekárky Etely Janekovej, liečba post-covidového syndrómu za začína už počas trvania ochorenia: „Pacient s covidom by mal ísť k lekárovi a ten by ho mal prijať. Pri domácej liečbe je post-covidový syndróm oveľa častejší.“

Najčastejšie prejavy:

• celková slabosť a vyčerpanie

• únava

• chronický únavový syndróm

• rôzne premenlivé bolesti kĺbov a svalov

• bolesti brucha

• zvracanie

• bolesti hlavy a migrény

• strata čuchu

• zvýšená teplota nebo horúčka

• dlhotrvajúci kašeľ

Čo robiť po prekonaní covidu

Etela Janeková, všeobecný lekár

• ľahká fyzická námaha, napríklad chôdza, do miernej únavy

• dychové cvičenia, napríklad nafukovanie balóna, koľko pacient zvládne

• vždy začať len zvoľna

• námahu stále zvyšovať

• jesť veľa ovocia a zeleniny

• dopĺňať vitamíny C a D

Veľké riziko psychických problémov

Štúdia uverejnená v medicínskom časopise Lancet dokazuje, že u skoro každého piateho človeka sa do troch mesiacov po prekonaní COVID-19 objaví psychické ochorenie. Pacienti, u ktorých sa psychické ochorenie objavilo už skôr, majú až o 65 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa nakazia koronavírusom COVID-19.

Diagnostika je veľmi podrobná

Michal Kopecký, vedúci Centra post-covidovej starostlivosti

- Naším cieľom je starostlivosť o pacientov, u ktorých pretrvávajú symptómy po ochorení COVID-19 dlhšie než 3 mesiace a majú súvislosť s týmto ochorením tak po hospitalizácii, ako po ambulantnej či domácej liečbe. Pacienti centra vyplnia vstupný dotazník, kde sa pýtame na rôzne príznaky, ako dýchavičnosť, bolesti, poruchy trávenia, nespavosť, únava, strata čuchu, chuti a ďalšie. Ten nám napovie, aký máme zvoliť ďalší postup. U všetkých pacientov bude urobený odber krvi, moču, vyšetrenia funkcionality pľúc, EKG a celkový zdravotný stav.

Zatiaľ máme iný akútny problém, ale post-covid príde

Peter Celec, vedec, ústav Molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

- Príčiny a mechanizmy zodpovedné za to, ako a u koho sa takzvaný post-covidový syndróm prejaví, sa len skúmajú, zatiaľ sú neznáme. Vzhľadom na počet infikovaných je ale jasné, týchto pacientov bude veľa a treba sa na to pripraviť. Na to, aby zdravotná starostlivosť bola efektívna a zmysluplná, je ale potrebné podporiť aj výskum tohto syndrómu a jeho patogenézy.

Post-covidovú starostlivosť pripravujeme

Ministerstvo zdravotníctva SR

Odborníci na ministerstve zdravotníctva pracujú na tom, aby pacienti, ktorí sa úspešne z ochorenia COVID-19 vyliečili, ale ostali im vážne zdravotné následky, sa mali kde liečiť. Rezort rokuje s Asociáciou slovenských kúpeľov a aktívne pripravuje legislatívnu zmenu. „V súčasnosti navrhujeme jednu indikáciu, ktorá sa týka problémov s dýchacími cestami. Vedieme zároveň naďalej odborné diskusie aj o tom, aby takýto zoznam bol rozšírený,“ povedal Peter Stachura, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, ktorý so zástupcami kúpeľov spolu s odborníkmi aktívne rokuje.