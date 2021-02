Jojkárka Barkolová sa zbavila auta a domu na Slovensku: Sťahovanie do Kanady?!

Jojkárska moderátorka Erika Barkolová (43) sa v živote rozhodla pre zásadnú zmenu.

Zbalila si so sebou iba nevyhnutné veci a v čase zúriacej pandémie koronavírusu odcestovala do kanadského Toronta za svojou dcérou Patríciou (23). Na krátky výlet „na otočku“ to však vôbec nevyzerá. Sympatická blondínka si totiž pred odchodom zariadila veci tak, akoby sa už späť na Slovensko pomaly ani neplánovala vrátiť.

Barkolová prekvapila. Tak trochu „na tajnáša“ sa pred niekoľkými týždňami rozhodla zbaliť si veci a odletiť do studenej Kanady za dcérou Patríciou. Prekvapivé sú však jej kroky, ktoré ešte pred svojím odchodom stihla na Slovensku podniknúť. Moderátorka má v dedine Veľký Biel pri Senci luxusný moderný dom, ktorý sa rozhodla dať do prenájmu.

„Erika sa rozhodla odísť do Kanady aj s dcérou. Svoj dom pri Senci prenajala na rok, už tam bývajú iní ľudia,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja.

Nielenže sa takto „zbavila“ svojho hniezdočka, dokonca predáva aj svoje drahé auto. „Predávam svoje autíčko, milovanú audinku,“ ponúka Barkolová svojho tátoša cez inzerát.

Po tom, čo blondínka doletela do Kanady, musela absolvovať 14-dňovú karanténu. „Nádych, výdych. Dáme to,“ povzbudzuje moderátorka svojich priaznivcov, ale možno aj samu seba. Aké sú jej plány za Veľkou mlákou, je nateraz otázne.