Žene tvrdili, že je na doktorku príliš pekná: Výčitky kvôli fotkám v bikinách

Medina Culver z USA zverejnila na Instagrame dôvody, ktorými ju ľudia odrádzali od profesie doktorky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

,,Nie si dosť bystrá,“ vypočula si z okolia. ,,Si príliš pekná. Využi na zarábanie svoju krásu, nie svoj mozog,“ znelo druhé odôvodnenie odrádzajúce ju od nosenia bieleho plášťa. ,,Ako žena by si sa mala zamerať na rodinu a vydaj namiesto kariéry,“ znel napokon tretí dôvod. Medina sa nedala odradiť a je z nej doktorka.

,,Stále sme obklopení ľuďmi, ktorí nám tvrdia, čo by sme nemali robiť. Hádajte čo... Proste ich prestaňte počúvať,“ hlása na sociálnej sieti, kde ju sleduje cez 43-tisíc ľudí. Tí jej drukujú a potvrdzujú jej slová. ,,Krásne ženy nie sú len krásne tváre... Môžeme byť aj skvelé lekárky,“ prikyvuje komentujúca. Tridsiatnička na Instagram pridáva fotky zo svojej práce, ale ukazuje aj iné stránky svojho života, ako napríklad čas pri bazéne s manželom.

Hrdo pózuje v bikinách, aj keď aj za to sa jej dostalo kritiky. Medina hlása, že s tým nepristane a dokonca pridáva hešteg #lekárkavbikinách. Jej príspevok komentovala právnička s tým, že sa tiež stretáva s kritikou. ,,Kamarátka mi povedala, že vzhľadom na moje povolanie by som nemala pridávať také fotky, lebo mi to môže poškodiť imidž. Ale je celá hotová, keď naši kamaráti právnici pózuju hore bez,“ vyjadrila sa.