Kráska dostala novú prácu, potom šéfovi položila zásadnú otázku: Expresný vyhadzov!

Keď sa niečo stane našou veľkou záľubou, niekedy tomu vieme prepadnúť viac, ako je zdravé. Vedela by o tom rozprávať aj táto žena, ktorá kvôli tetovaniam stratila prácu, no aj tak na svoju lásku k tomuto druhu umenia nedá dopustiť.

Podľa The Mirror Claire Shepherd zo Swansea si svoje prvé tetovanie dala na dovolenke v Magalufe, keď mala 18 rokov. Teraz, o 14 rokov neskôr, je v nich zahalená takmer od hlavy po päty. Jej tetovania majú podľa Claire hodnotu až 3-tisíc libier (3 418 eur). Napriek tomu, že kvôli značne viditeľným kerkám často schytáva nepekné pohľady a nenávidí ich dokonca aj jej celá rodina, s touto záľubou nemieni prestať. „Pre mňa je to forma umenia a sebavyjadrenia, ale bohužiaľ nie každý to tak vníma,“ priznala Claire.

32-ročná žena sa inšpiruje predovšetkým na internete a z časopisov. Zatiaľ čo niektoré atramentové výtvory sú na jej koži len z estetického hľadiska, ostatné majú pre ňu aj osobný význam. Na jej tele sa nachádzajú tetovania, ktorých dokončenie trvalo nielen pár hodín, ale aj také, ktorých vytvorenie sa muselo rozložiť na viacero dní po sebe.

Claire dlho pracovala v jednej spoločnosti ako asistentka manažéra, kde nadriadeným vôbec neprekážalo, že sa na jej tele začína vyskytovať stále viac viditeľných tetovaní. Tie si často všimli nielen šéfovia, ale aj zákazníci, no všetci boli veľmi chápaví. Neskôr sa však začala uchádzať o prácu v inej firme na pozíciu maloobchodného predajcu. Po 30-minútovom telefonáte ju do spoločnosti ihneď zobrali. Nastal však veľký háčik v podobe klauzuly, podľa ktorej musia byť tetovania na tele zamestnancov úplne zakryté.

„Aby som sa uistila, že je to v poriadku, zavolala som šéfovi, no potom stiahli pracovnú ponuku s tým, že ma nebudú môcť zamestnať. Mala som prácu asi pol hodinu,“ vysvetlila Claire.

Po pár dňoch jej prekvapivo ponúkli prácu nanovo, ale žena to s hrdosťou odmietla. Claire uviedla, že také zásady spoločnosti sú z jej pohľadu zastarané a nespravodlivé, pretože v obchodoch tieto isté firmy majú tisíce zákazníkov s tetovaniami, ktorí im v žiadnom prípade neprekážajú. Zároveň však nemá pocit, že ide o diskrimináciu, pretože to, že sa rozhodla pre takéto viditeľné tetovania po celom tele, bolo čisto na jej uvážení.