Matovič sa stretol s expertmi: Najskôr vyhrážky, potom žiadosť o pomoc! Čekan vidí dve možnosti kontroly situácie

Takmer rok od vypuknutia pandémie koronavírusu na Slovensku si premiér Igor Matovič (47) zvolal na Úrad vlády za okrúhly stôl odborníkov.

Minimálne štrnástka vedeckých kapacít niekoľko hodín diskutovala o tom, ako postupovať ďalej, keďže nemocnice v utorok hlásili ďalší rekord - 4 000 pacientov. Na stole boli zmeny v COVID automate aj sprísnenie kontroly hraníc. Matovič si pár hodín predtým vypočul pripomienky aj od prezidentky Zuzany Čaputovej (47). Ešte predtým stihol viacerých odborníkov poriadne dourážať, keď tvrdil, že jeho postup v koronakríze fungoval, zatiaľ čo ich metódy zaplavili nemocnice ľuďmi.

Matovič na grafe vývoja počtu hospitalizácií demonštroval, ako sa vyvíjala situácia ohľadom koronavírusu na Slovensku. „Je zrejmé, že od začiatku decembra nám počty pacientov v nemocniciach stále rastú bez ohľadu na to, čo sme urobili. Či vianočný lockdown, či tvrdý lock­down, alebo prijatý COVID automat. Vývoj v Británii, mali taký istý lockdown ako my, bol úplne iný. U nich počty pacientov prudko klesali. U nás počty pacientov neustále rastú,“ opisuje premiér.

Vysvetľuje si to tým, že zatiaľ čo po dvoch kolách plošného testovania v novembri sa na mesiac zastavil počet pacientov v nemocniciach, tak odvtedy rastie. „Od polovičky decembra som sa rozhodol, že odteraz to bude na vedcoch, odborníkoch, a keď vedci navrhujú, že prijmime lockdown, tak sme ho prijali. Napriek tomu to nezabralo. Keď nakoniec povedali vedci, že máme mať COVID automat, tak sme prešli na COVID automat. Napriek tomu nám počty stále rastú,“ nechápavo rozpráva premiér.

„Deväť a pol týždňa je Slovensko v rukách odborníkov a vedcov, napriek tomu nie je vidieť zásadný rozdiel na období teraz a predtým,“ dodal. Poznamenal, že keď krajinu riadil v prvej vlne on, tak sme boli najlepší, keď to „prevzali“ vedci, tak sme najhorší.

Odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry reagoval zmierlivo: „Vždy, keď nás pozval premiér, minister či prezidentka, my sme vždy k dispozícii a všetci sme dobrovoľníci, nikto z nás nedostáva za to nijaký bonus.“ Vedec Pavol Čekan dodal, že Matovičove výčitky nebral osobne. „Nijako sa ma to nedotklo. Na tieto vyjadrenia sme si už možno všetci aj trošku zvykli,“ odpovedal s úsmevom.

Rozdiely v lockdowne

Analytik Ivan Bošňák z projektu Dáta bez pátosu tvrdí, že lockdown na Slovensku vyzeral v minulom roku inak ako v súčasnosti. Pripomenul, že ani na Dušičky sa ľudia nedostali na cintoríny, dnes opatrenia kontrolujú nedostatočne. „Žili sme v celkom slušnom lock­downe a izolácii, ktorá, samozrejme, zabrala a znížila v novembri počet hospitalizovaných,“ povedal Bošňák. Odmieta premiérove tvrdenia, že sme robili všetko ako Veľká Británia a na rozdiel od nich máme mizerné výsledky.

„Obyvateľom nakreslili 3 jednoduché grafy z nemocníc/úmrtí/prepustení a uviedli, že je to tak preto, že tých nad 70 rokov je v nemocniciach viac ako všetkých ostatných a veľmi veľa ich umiera. Dnes sú všetci nad 75 rokov zaočkovaní,“ vysvetľuje Bošňák. V našom prístupe a britskom vidí množstvo rozdielov. „Ich tímy a poradné tímy pána premiéra pracovali na testovacej stratégii, očkovacej stratégii a na pláne otváraní. Týchto stratégií a plánov sa držia, reportujú výsledky oproti očakávaniam, vysvetľujú deviácie a tešia sa z úspechov,“ uzavrel Bošňák.

Bývalý šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Martin Smatana upozorňuje na to, že za zlú situáciu môže viacero faktorov: „Od britskej mutácie až po to, že si politické strany robia ‚naschvály‘, čo podrýva celkovú autoritu vlády.“ Pripomína, že od štvrtého januára, keď prijali vo Veľkej Británii prísny lock­down, tak im klesol počet nových prípadov o takmer 80 %. Ako dôvod označuje to, že nepodmienili pohyb a aktivity pravidelným pretestovávaním.

„Napriek tomu, že máme od začiatku roka podobné opatrenia, tak vplyv na pokles mobility bol v Británii výraznejší. Podľa Google mobility dát kleslo v Británii cestovanie verejnou dopravou o 65 %, cestovanie do práce o 31 % a do potravín či lekární o 11 %. Na Slovensku klesla verejná doprava v rovnakom období len o 47 %, cestovanie do práce o 16 % a do potravín len o 6 %,“ dodal Smatana. Podstatným bolo aj to, že sprísnili vymáhanie opatrení a sústreďujú sa na nekompromisné pokuty.

Bude za nezvládnutú situáciu niekto pykať? Premiér sa stále odvoláva na svojho ministra Richarda Sulíka, ktorý podľa neho nenakúpil dosť testov. „Na Slovensku som si zvykol, že keď je horšie počasie, ja za to môžem,“ dodal Matovič.