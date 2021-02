Dokonalá premena milovníčky Barbie, schudla 89 kíl: Nebudete chcieť uveriť, že na fotkách je rovnaká žena

Z bacuľky sa stala fitness fanatička. Mladá žena si kvôli nadváhe musela kúpiť dve miesta v lietadle. V tom momente si povedala dosť a začala jej cesta k novému telu.

Kúpa leteniek bola zlomovým bodom v živote 36-ročnej rodáčky zo Sydney, ktorá dnes žije v Las Vegas. Kayla Lavendeová sa rozhodla pre veľkú zmenu. Vymenila kalorické pokrmy za zdravú stravu a do svojej rutiny začlenila viac pohybu. V roku 2018 jej ukazovala ručička váhy 155 kilogramov. Kayla vtedy podstúpila operáciu žalúdka, ktorá bola dôležitým krokom k úžasnej premene.

Po operácii sama sebe sľúbila, že sa nikdy nevzdá a bude tvrdo pracovať na dosiahnutí výsledkov. Nebola to jednoduchá cesta, no Kayla schudla neuveriteľných 89 kilogramov. Oblečenie XXL mohla razom vyhodiť a začala si obliekať kúsky veľkosti 36. Na dosiahnutie úžasných výsledkov by však operácia nestačila. Kayla zredukovala príjem cukrov, rýchleho občerstvenia a naučila sa jesť zdravo. Zamilovala sa do cvičenie a dnes si bez neho nevie predstaviť ani jeden deň.

Kaylu vyspovedal aj portál Metro.co.uk. "Celý život som mala nadváhu. Moje detské spomienky sa spájajú s návštevami lekárov, odborníkov na výživu a všetky možné diéty. Žiadna však nefungovala a tak som žila sprostredkovane cez Barbie. Snívala som o zábavnom oblečení, aké nosila," začala svoje rozprávanie. V 90. rokoch bol problém zohnať pekné oblečenie pre deti s nadváhou. To ju priviedlo k myšlienke zaplniť dieru na trhu. Kayla začala tvoriť vlastné oblečenie a robí to dodnes.

Blondínka od detstva miluje slávnu bábiku a vďaka novej postave sa na ňu aj podobá. "Konečne žijem svoj život bez obmedzení," povedala na záver.