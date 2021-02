Český vakcinológ prišiel so zásadným odporúčaním: Toto prudko zvýši účinnosť vakcíny AstraZeneca!

Zdravotníci by mali podávať druhú dávku vakcíny firmy AstraZeneca až po 12 týždňoch, v takom prípade je účinnosť 81 percent.

Novinárom to v pondelok povedal český vakcinológ Roman Chlíbek. České ministerstvo teraz pripravuje metodiku pre očkovanie touto vakcínou, ktorá bude interval odporúčať. Vydať by ju malo tento týždeň. AstraZeneca je podľa Chlíbka účinná zo 75 percent aj proti britskej mutáciu, ktorá sa teraz v Česku šíri. Podľa platných dokumentov k vakcíne AstraZeneca sa má očkovacia látka podávať v dvoch dávkach v intervale 4 až 12 týždňov.

Vakcinologická spoločnosť, ktorej Chlíbek predsedá, vydala odporúčanie, aby zdravotníci dávali ľuďom druhú dávku až po 12, prípadne 13 týždňoch. "Posledné štúdie ukázali, že ak sa druhá dávka dá až po troch mesiacoch, prudko narastá jej účinnosť," povedal Chlíbek. Českí zdravotníci zatiaľ naočkovali asi 8800 dávok vakcíny AstraZeneca, čo je 1,6 percenta z celkového množstva podaných vakcín všetkých výrobcov. V Česku sú pritom k dispozícii desiatky tisíc dávok AstraZeneky.

Chlíbek pripustil, že očkovanie touto látkou má meškanie. Podľa neho vzniklo predovšetkým kvôli nepochopeniu výsledkov a dát o vakcíne, niektorí ľudia potom vakcíne nedôverovali. O účinnosti vakcíny firmy AstraZeneca sa predtým objavili pochybnosti. Niektoré európske štáty ju kvôli malému množstvo dát neodporučili pre seniorov. Podľa Chlíbka ale takéto obmedzenie nie je nutné. Vakcína podľa neho poskytuje stopercentnú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia covid-19, hospitalizáciou a úmrtím.

Medzi prvou a druhou dávkou potom vykázala účinnosť 78 percent. U očkovaných sa podľa vakcinologa po podaní AstraZeneky tvoria také hladiny protilátok, aké majú ľudia pre prekonaní infekcie koronavírusom. Ministerstvo zvažuje, že by vakcínou AstraZeneca očkovalo od marca pracovníkov v školstve, má to byť súčasťou postupu pre postupný návrat detí do škôl. Zapojiť by sa od marca mali viac tiež praktickí lekári, budú môcť v rezervačnom systéme vypisovať termíny na vakcináciu.

AstraZeneca je podľa Chlíbka účinná proti britskej mutáciu koronavírusu, v prípade juhoafrickej či brazílskej varianty ale účinnosť v takej výške nie je. Dá sa teda predpokladať, že vakcína sa kvôli mutáciám bude upravovať. Zabrániť šíreniu mutácií nemožno. "To, že tu nebudeme mať juhoafrickú mutáciu, je nezmyselné. Musí sa tu časom objaviť," poznamenal vakcinológ. Podľa dát ministerstva zdravotníctva malo k nedeľnému večeru v Česku ukončenej očkovaní 207.552 ľudí. Prvú dávku dostalo ďalších 337.829 ľudí. Najviac ľudí, asi 93 percent, dostalo vakcínu firiem Pfizer / BioNTech, s ktorou sa tiež v Česku očkuje najdlhšie. Okrem toho sa používa ešte vakcína firmy Moderna.