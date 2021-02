Škola v Ružinove otvorenie odložila: Učitelia po očkovaní ležia v posteli s horúčkami

Cez víkend prebehlo očkovanie učiteľov vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Vakcínu podali až 4 600 vyučujúcim, ale vedľajšie účinky vakcíny im znemožňujú nastúpiť v pondelok do práce.

Ako informujú tvnoviny.sk, niektorí z pedagógov nie sú schopní prísť po očkovaní v pondelok do svojej práce. Pre tento problém sa rozhodli dokonca v jednej škole nástup žiakov na prezenčnú formu vzdelávania odložiť. Konkrétne do základnej školy v bratislavskej časti Ružinov sa mali vrátiť žiaci prvého stupňa, no nástup do školy sa však nakoniec nekoná. Tých by totiž nemal v pondelok kto učiť, keďže ich vyučujúci ležia od podania vakcíny v posteli „Majú horúčky, bolesti svalov a kĺbov. Teraz po tých 24 hodinách je to už lepšie. Napriek tomu ale túto základnú školu nebudeme vedieť otvoriť,” informovala pre televíziu hovorkyňa mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová.

Samozrejme s vedľajšími účinkami treba vždy rátať a nie je to žiadnym prekvapením, keďže sú prirodzenou reakciou na očkovanie. Nečakali však, že im to znemožní plnohodnotne učiť a budú musieť otvorenie školy napokon odložiť. „Každý liek, aj každá vakcína, môže mať nežiadúce účinky, ktoré sa však neprejavia u každého. Po očkovaní sú typickými nežiadúcimi účinkami zvýšená teplota, horúčka, bolesť v mieste vpichu, bolesť hlavy, kĺbov, triaška, zimnica a podobne. Tak isto je to aj pri vakcínach na ochorenie COVID-19 a pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca,” vysvetlila hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková.