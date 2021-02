Výsledky víkendového testovania: Zlá správa z Popradu a výrazný pokles pozitivity v Tisovci

Slováci sa chodia pravidelne testovať. Väčšina nemá na výber, potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 potrebujú do práce. Ako dopadli víkendové odbery?

Prievidza a okolie

Počas dvoch víkendových dní sa prišlo do 15 odberových miestností v Prievidzi otestovať na ochorenie COVID-19 spolu 9 841 ľudí, z ktorých 101 malo pozitívny výsledok testu. Miera pozitivity tak dosiahla 1,03 percenta. Informovala o tom prievidzská radnica na sociálnej sieti.

Možnosť testovania využívali aj rodičia škôlkarov a žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorí po jarných prázdninách nastupujú do školy. Podľa informácií z mestského úradu však nebudú otvorené všetky materské školy (MŠ), keďže MŠ na ulici M. Mišíka nemá po rekonštrukcii ešte ukončenú kolaudáciu a MŠ na ulici J. Matušku zostáva zatvorená do 1. marca pre výskyt ochorenia COVID-19. Z rovnakého dôvodu neotvoria ani dve triedy materskej školy v ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici.

Cez víkend sa testovalo aj v ďalších mestách okresu. V Novákoch malo pozitívny test 16 ľudí z 1 963 otestovaných. Podstatne horšia situácia je v kúpeľnom meste Bojnice, kde otestovali 1 953 ľudí a 32 z nich malo pozitívny výsledok testu. Miera pozitivity tu tak dosiahla 1,64 percenta.

Stará Ľubovňa

Víkendové testovanie na ochorenie COVID-19 odhalilo v Starej Ľubovni desať pozitívnych ľudí z 2 142, čo predstavuje pozitivitu 0,47 percenta. Informoval o tom primátor mesta Ľuboš Tomko na sociálnej sieti. Oproti predošlému víkendu pozitivita vzrástla o 0,03 percenta. Od dnešného dňa sa začína v Ľubovnianskej nemocnici očkovanie učiteľov do 55 rokov. Pred týždňom v Ľubovni otestovali antigénovými testami 2 938 ľudí, z toho trinásti boli pozitívni.

Žilina

Počas dvoch víkendových dní sa prišlo do desiatich odberných miest v Žiline otestovať na ochorenie COVID-19 spolu 11 355 ľudí. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, pri testovaní odhalili 46 pozitívnych prípadov. Ako upozornil hovorca mesta, v Žiline zaznamenali aj prípad opakovane testovanej pozitívnej osoby. „Miera pozitivity počas víkendu dosiahla 0,41 percenta," doplnil Miškovčík.

Tisovec

V meste Tisovec v Rimavskosobotskom okrese využilo 859 obyvateľov služby odberových miest na otestovanie ochorenia COVID-19. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, pozitívnych bolo sedem testovaných osobách, čo predstavuje pozitivitu 0,82 percenta.Oproti minulému víkendu, keď miera pozitivity bola 1,4 percenta, ide o výrazný pokles.

Služby odberového miesta v športovom areáli využilo počas soboty 355 obyvateľov, pričom všetky výsledky testov boli negatívne. V nedeľu sa prišlo otestovať 347 obyvateľov a pozitívne výsledky malo šesť testovaných osôb. „Tento víkend mesto otvorilo odberové miesto v mestskej časti Rimavská Píla. Počas nedele využilo možnosť otestovať sa 157 obyvateľov a pozitívny výsledok mala jedna osoba,“ dodáva radnica.

„Keďže Ministerstvo zdravotníctva SR stále nerozhodlo o zriadení stáleho odberového miesta, vedenie mesta sa rozhodlo rozšíriť prevádzku odberového miesta z pôvodne jedného na dva pracovné dni v týždni, a to v priestoroch mestského kúpaliska,“ uvádza samospráva s tým, že v prevádzke bude v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 16:00 s prestávkou od 12:00 do 12:30.

Poprad

Počas víkendu sa v Poprade prišlo otestovať 3 451 ľudí, z toho bolo 30 pozitívnych. Miera pozitivity je tak na úrovni 0,87 percenta. Oproti predošlému víkendu stúpla o 0,21 percenta. Mesto pre testovanie na ochorenie COVID-19 zriadilo tri odberné miesta v športovej Aréne, urobilo tak po piatykrát. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Jarka Hlaváčová, samospráva bude zatiaľ v testovaní pokračovať.

Pred týždňom sa na odberné miesta zriadené samosprávou prišlo otestovať 4 965 ľudí, pozitívnych bolo 33 z nich, čo prestavovalo pozitivitu 0,66 percenta.