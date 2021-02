Život dvojnásobnej mamičky Kláry visel na vlásku: Lekári ma museli zabiť, aby som mohla žiť

Mladá mama trojročného chlapčeka bola nadšená, keď zistila, že je opäť tehotná. Ešte netušila, že jej život bude po pôrode visieť na vlásku.

Klara Bacon spomína, že jej tehotenstvo prebiehalo bez problémov až do 37. týždňa. V auguste 2018 jej lekári museli vyvolať pôrod. Prvé komplikácie v živote mamičky začali už na sále. "Videla som, ako si lekári vymieňajú znepokojené pohľady. Ukázalo sa, že pľúca môjho nenarodeného dieťaťa sa úplne nevyvinuli a jeho srdcová frekvencia klesala. Navyše moja hladina kyslíka bola tiež nebezpečne nízka," spomína na pôrod Klara. Dodala, že na seba ani nepomyslela a bála sa len o bábätko. To bol však len začiatok všetkých ťažkostí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zdravotníci po pôrode okamžite začali bojovať o život malého Arthura a preniesli ho na jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Klaru medzitým odviezli na röntgenové a CT vyšetrenie. "Odhalili, že v pľúcach mám dve obrovské krvné zrazeniny," vypočula si hrozivé správy. "Dala som si to do Googlu a zistila som, že pľúcna embólia je hlavnou príčinou úmrtia matiek vo Veľkej Británii. V jednom z troch prípadov sa stáva smrteľnou. Bála som sa, že zomriem skôr, ako uvidím Arthura," pokračovala v rozprávaní. Našťastie sa obom darilo dobre a ďalšie ráno mohla Klara prvýkrát objať synčeka. V nemocnici strávili 6 dní. Lekári zatiaľ ďalej zvažovali, ako môžu mame zachrániť život.

Klara mala v hrudi tikajúcu bombu. V júli 2019 skončila opäť v nemocnici. Okrem zápalu sa jej v pľúcach objavila aj tekutina. Počas čakania na rozhodnutie lekárov sa žene v pľúcach vytvorila ďalšia zrazenina. O mesiac neskôr sa 23-ročná žena dozvedela, že musí podstúpiť nebezpečnú operáciu, no čakacia doba na tromboendarterektómiu bola šesť mesiacov. "Odborníci vám znížia srdcovú frekvenciu a mozog udržiavajú pri nízkej teplote až 20 minút. To musia zopakovať pri každej strane pľúc," vysvetlila Klara. Keď zistila, že jej lekári "vypustia" z tela všetku krv, spadla jej sánka. Operáciu podstúpila vo februári 2020. Náročný zákrok chirurgom umožnil odstrániť všetky zrazeniny. "V podstate ma museli zabiť, aby ma zachránili."

V predvečer operácie natočila video pre synčekov Lea a Arthura. Ak by sa naplnili jej najhoršie obavy, chcela, aby vedeli, že ich miluje. Našťastie dopadla operácia dobre. "Vyzerala som ako zombie. Bola som napojená na rôzne prístroje. Keď sa na to pozriem spätne, stálo to za odstránenie zrazenín," cituje jej slová portál Metro. Uzdravovanie a starostlivosť o deti jej sťažoval lockdown. Našťastie sa mohla spoľahnúť na bývalého manžela, ktorý jej so synmi veľmi pomohol. Klara bude musieť až do konca života brať lieky, no je to malá cena za to, že bude vidieť vyrastať synov.