Dievčina celé roky nedokázala spať dlhšie ako 30 minút: Záchrana v hodine dvanástej! Aha, čo jej vložili do tela

Mladá žena z Británie sa od 8 rokov poriadne nevyspala a musela si vytrpieť ukrutné bolesti. Vyskúšala viac ako 100 liečebných procedúr, ale nič nezaberalo. Záchrana prišla až v hodine dvanástej.

Ako uvádza portál LADbible, 22-ročná kráska Ruby Chamberlain z anglickej dediny Houghton on the Hill trpela od svojich ôsmich rokov čoraz silnejšou bolesťou v dôsledku komplexného regionálneho bolestivého syndrómu (KRBS). Ide o chronické ochorenie, ktoré postihuje kožu, svaly, kĺby a kosti.

Ruby začala bolesť v ľavej nohe, ktorá sa postupne rozšírila do celej spodnej časti tela. Jej stav sa zhoršil natoľko, že bez pomoci nedokázala fungovať a nevydržala spať dlhšie ako 30 minút. Vyskúšala viac ako 100 liečebných procedúr vrátane fyzioterapie, agresívnych liekov proti bolesti a „brutálnych“ injekcií. Nádej na lepší život získala až po tom, čo sa jej podarilo vyzbierať 35-tisíc libier (39-tisíc eur) na operáciu stimulácie miechy.

Ruby podstúpila zákrok v auguste v roku 2020, kedy jej vložili do zápästia pod kožu batériu, podobnú kardiostimulátoru, ktorá je pripojená k elektródam v jej chrbtici. Teraz stačí, keď stisne tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré vysiela elektrické impulzy blokujúce signály bolesti smerujúce do jej mozgu. "Mám 22 rokov a nemohla som chodiť von so svojimi priateľmi, ani sa s nimi stretávať a musela som sa vzdať svojej práce. Minulý rok som mala každý deň kŕč, ktorý trval hodiny a hodiny. Nemohla som spať dlhšie ako asi pol hodiny, takže som sa nikdy poriadne nevyspala,“ spomína na ťažké chvíle Ruby.

„Teraz som nová žena! Moje bolesti klesli o 80 percent, venujem sa joge a dokončujem štúdium ekonómie, a to všetko vďaka štedrosti úžasných ľudí,“ tvrdí Ruby, ktorá vďaka operácii dokáže opäť chodiť a už jej nerobí problém ani dlhodobé sedenie. Operácia jej akoby mihnutím čarovného prútika zmenila život od základov.