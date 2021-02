Otčim mladíka obvineného z beštiálnej vraždy v Martine: Počul som všetky detaily! Z jeho slov mrazí

Hororová vražda v Martine. Ohavného činu sa mali dopustiť dvaja mladíci, ktorí podľa vyšetrovateľov chceli zistiť, aké to je zabiť človeka. K prípadu, ktorý naháňa zimomriavky, sa tentokrát vyjadril otčim jedného z obvinených.

„Bol som pri výsluchu a počul všetky detaily. Nezvládol som to, po pár minútach som musel odísť," vyjadril sa pre tvnoviny.sk. Vychovával 21-ročného muža, ktorý sa mal podieľať na úkladnej vražde. Adoptoval si ho, keď mal chlapec iba dva roky. Nikdy nezabudne na to, čo sa mu teraz dostalo do uší. "Neprajem to nikomu. A jednoznačne nie som zástanca trestu smrti, nie som zástanca doživotia, ale jednoznačne trvám na tom, aby dostali adekvátne tresty voči tým činom, ktoré spáchali," povedal otvorene.

O hrôzostrašnom incidente sa dozvedel 6. februára. Trojica mladíkov mala vlákať do CO krytu 47-ročného Jozefa. Dvaja zo zúčastnených ho tam mali zniesť zo sveta desivým spôsobom.

Otčim ďalej informuje, že na jeho syna zanevrelo mnoho ľudí. „A majú na to plné právo. Lebo to je ľudský život, to nie je rozbité auto, okno. Ľudia čo ma majú radi mi povedali, že celú noc nespali, keď sa to dozvedeli, lebo tých chlapcov mali radi," vysvetlil. Svojmu adoptovanému synovi však chcel dať šancu, no nazdáva sa, že niekde spravil aj on chybu. "Mladí si držia svoj svet. Nás starších medzi ten svet nepustia aj keď ich beriete a bavíte sa s nimi ako s kamarátmi. Musíte ich buď sledovať, alebo kontrolovať im vrecká. Ja som to podcenil," uzavrel.