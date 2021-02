Brutálna poprava muža († 43) v Martine: Z detailov vraždy sa dvíha žalúdok aj drsným chlapom

Prípad, z ktorého behá mráz po chrbte. V Martine došlo k brutálnej vražde, pričom jej motívom podľa polície bolo, že dvaja páchatelia chceli zistiť, aký je to pocit zabiť človeka.

So zavraždeným mužom († 43) sa zoznámili náhodou na pumpe a pozvali ho na drink do CO krytu. Tam ho mali zniesť zo sveta desivým spôsobom. Obaja skončili v rukách polície.

K hororovej vražde došlo v blízkosti čerpacej stanice, kde obaja obvinení nadviazali kontakt s neznámym mužom, príležitostným murárom. „Pod zámienkou, aby si šiel s nimi vypiť, vylákali ho do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Po krátkych rozhovoroch bol vyzvaný, aby sa premiestnil do vedľajšej miestnosti, kde mu mal obvinený oznámiť, že je to jeho posledný deň a v noci zomrie,“ priblížili detaily desivého činu policajti na sociálnej sieti s tým, že následne došlo k jeho fyzickému napadnutiu.

„Padali kopance a údery do tela a hlavy a tiež údery dreveným hranolom.“ Na brutálnom útoku sa podieľali obaja obvinení. „Jeden z nich zobral sklenenú črepinu s tým, že si chce byť na sto percent istý, že poškodený je mŕtvy. Ňou mu mal zarezať do oblasti krku a podať ju druhému obvinenému. Ten mal povedať, že chce vidieť mozog a poškodenému mal zarezať do viacerých častí hlavy,“ opisujú krvavú vraždu policajti, ktorí konštatujú, že veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k smrti muža.

„Keďže išlo o úkladnú vraždu, prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. Vo veci obvinil dve osoby a po spracovaní návrhu na väzbu spisový materiál prostredníctvom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry predložil špecializovanému trestnému súdu. Sudca pre prípravné konanie rozhodol o väzobnom stíhaní obvinených.“

Podľa informácií TV Markíza by mal mať jeden z obvinených len 16 rokov. Ako sa vyjadril hovorca policajného prezídia Michal Slivka, „podľa zistení polície malo ku skutku dôjsť v doposiaľ presne neustálenom čase po 19. januári tohto roka do dňa 6. februára, kedy bolo telo poškodeného nájdené“. Rozhodnutie o vzatí do väzby nie je podľa hovorkyne súdu Kataríny Kudjákovej právoplatné, nakoľko obvinení proti nemu podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd.