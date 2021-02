Brutálna vražda v Martine: Obeti povedali, že je to jej posledný deň a potom prišlo peklo

Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši prípad brutálnej vraždy, ktorá sa mala stať v blízkosti čerpacej stanice v Martine.

V prípade sú obvinení dvaja muži. Jeden z nich chcel podľa polície zistiť, "aké je to zabiť človeka". Obvinení sú v súčasnosti vo väzbe. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Podľa doterajších informácií mali obvinení muži nadviazať náhodný kontakt s osobou, ktorú pod zámienkou popíjania alkoholu vylákali do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Po krátkom rozhovore sa mali presunúť do vedľajšej miestnosti, kde mal poškodenému jeden z obvinených povedať, že je to jeho posledný deň a že zomrie. "Poškodený utrpel mnohopočetné rany tváre a časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti," konštatuje polícia.

Keďže išlo o úkladnú vraždu, prípad prevzal vyšetrovateľ NAKA. Vo veci obvinil dve osoby a po spracovaní návrhu na väzbu spisový materiál predložil špecializovanému trestnému súdu. Sudca pre prípravné konanie rozhodol o väzobnom stíhaní obvinených.