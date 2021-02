Totálny ošiaľ! Slováci s covidom sa dožadujú ivermektínu, lekári sú znechutení: Pravda o novom lieku

Precenili sme jeho účinky?! Slovensko zažíva obrovský boom, ktorý sa týka lieku ivermektín. Lekári hovoria, že si ho pacienti s covidom pýtajú a veria v zázraky. Výsledky však už nie sú také úžasné, ako mnohí čakajú. Nový Čas sa pozrel na to, aká je realita.

Do ivermektínu vkladajú mnohí obrovské nádeje a tlačili na to, aby mu ministerstvo zdravotníctva udelilo výnimku. Koncom januára teda rezort chválil humánne lieky s jeho obsahom na liečbu covidu na šesť mesiacov. V súčasnosti sa už používa vo viacerých slovenských nemocniciach.

Primár z nemocnice v Považskej Bystrice však hovorí, že liek je podľa neho účinný v počiatočnej fáze ochorenia a v prevencii. „Napriek tomuto presvedčeniu sme ivermektín začali našim pacientom s pneumóniami podávať. Hlavným dôvodom bolo a aj je dožadovanie sa jeho podania zo strany pacientov a ich príbuzných. Lobing má účinný. Štekajúca čivava ošalela davy. Ošetrujúci lekári aj ja sme denne museli čeliť atakom rôznej intenzity,“ opisuje situáciu Milan Kulkovský. Varuje, že potom sa liek stáva nedostupným pre tých, ktorým by skutočne pomohol.

„Uvedomujem si, pravdaže, na základe mojich praktických skúseností fakt, že v prípade ohrozenia by 90 % občanov vyhodilo zo záchranného člna aj cudzie dieťa, aby zachránili seba. Diskusia o tom, že je pre niekoho zbytočný, pričom by inému skutočne pomohol, nemá zmysel. V ohrození života konáme pudovo a sebecky,“ pokračuje primár, podľa ktorého nezaznamenali žiadny viditeľný benefit u pacientov, ktorým liek podali, oproti tým, ktorí dostali štandardnú liečbu. „Z informácií, ktoré mám od kolegov z iných nemocníc, je zrejmé, že majú väčšinou podobné skúsenosti. Žiaľ, zázraku sme sa nedočkali,“ uzavrel lekár s tým, že ho však budú podávať, kým bude dostupný.

Problémy po užití lieku pre zvieratá

Problémom je aj to, že pre nedostatok lieku si mnohí kupujú veterinárny ivermektín. Odborníci však zdvíhajú varovný prst. Nemusí to totiž dobre dopadnúť. „Títo pacienti prichádzajú s hnačkami, s neurologickými, psychiatrickými symptómami. Môžu to byť síce symptómy, ktoré súvisia s covidom, prípadne niečím iným, ale nemôžeme vylúčiť, že by mohlo ísť o nežiaduce účinky tohto lieku,“ hovorí infektologička Alena Koščálová, ktorá prosí ľudí, aby užívali ivermektín pre ľudí a mysleli na to, že to nie je lentilka.

Koľko ho máme na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva informuje, že v piatok dorazilo na Slovensko 9-tisíc kusov tohto lieku. Časť pôjde do nemocničných lekární a časť do verejných lekární. „Ministerstvo zabezpečilo dodávku tohto lieku v najkratšom čase, v ktorom ho distribútor vzhľadom na dopyt na svetovom trhu, dokázal zabezpečiť," povedala Novému Času hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Na otázku, či rezort eviduje prípady, v ktorých si ho ľudia sami dávkujú a následne im spôsobuje zdravotné problémy, mala jasnú odpoveď: „Dôležitým faktom je, že liek je v súčasnosti na lekársky predpis, preto nie je povolené, aby si ho ľudia dovážali a dávkovali pre vlastné potreby.“

Ľudia sa snažia nájsť zázračné riešenie

Peter Visolajský, lekár

- Na to, aby sme vedeli povedať, či je liek účinný, nestačia facebookové články a vyhlásenia, ale musíme to overiť v praxi. Zatiaľ som takéto presvedčivé štúdie nevidel. Je naozaj veľký dopyt po tomto lieku zo strany pacientov, ľudia sa snažia nájsť nejaké zázračné riešenie, ale zázračné riešenie ešte, bohužiaľ, nemáme. Ak by ten ivermektín fungoval, ako to vyzerá na facebooku a v predstavách niektorých ľudí, tak by pandémia na celom svete výrazne ubúdala, ale to, žiaľ, nevidíme ani v iných krajinách.