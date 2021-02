Dávka optimizmu, akú nutne potrebujeme! Biochemik Čekan: Čo robiť, aby sme sa v roku 2021 vrátili do normálu

Stále vidí svetlo na konci tunela. Napriek tomu, že aktuálne čísla hovoria opak, a niekto môže povedať, že je prehnaný optimista, biochemik Pavol Čekan si stále myslí, že už cez leto môžeme mať aj trošku viac zo života. Ak budeme schopní zlepšiť sa v dôležitých bodoch, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Dokážeme zlepšiť situáciu tak, aby sme koronavírus potlačili už v roku 2021? Optimistický pohľad na to, čo môže byť realitou, ponúka vedec Pavel Čekan. Aby sa to však naplnilo, ruku k dielu musí priložiť každý z nás! „Určite si všetci prajeme normálny život plný návštev, zábavy, cestovania, výletov do mesta, koncertov, dobrého gastra, atď. Ja už ho vidím v diaľke. Teraz ešte prežívame ťažké chvíle, ale ono to všetko prejde. Vírus mutuje, lebo je pod selekčným tlakom. Už „pociťuje“ náš úspešný boj proti nemu. Musí už riešit svoj fitness a virulenciu, aby prežil. Ešte vytrvajme v tomto boji a každý z nás bude víťaz čoskoro. To víťazstvo je už na dosah! Dáme to," uvádza na sociálnej sieti Čekan a pripája niekoľko bodov, v ktorých by sme sa mali zlepšiť.

V čom by sme sa podľa Čekana mali zlepšiť:

Efektívna karanténa – ak sa pri príznakoch infekcie a po pozitívnom teste izolujeme, signifikantne znižujeme šírení koronavírusu. Zastavenie šírenia veľmi závisí od individuálnej zodpovednosti. V krajinách, ako je Fínsko či Nový Zéland, kde karanténa a jej rôzne druhy fungujú takmer dokonale, zvládajú aj vďaka tomu boj s pandémiou ukážkovo. Alebo Rakúsko, kde kvôli nebezpečnej juhoafrickej mutácii izolovali celé Tirolsko. Alebo Írsko či Portugalsko, kde efektívny celoštátny lockdown bol uspešný v boji proti britskej mutácii.



Testovanie v rodinách a na školách – šírenie koronavírusu sa často deje v spoločných domácnostiach. Stačí jeden pozítivny, ktorý dokáže nakaziť celú rodinu. Preto úplne stačí, ak sa všetky vzorky rodinných príslušníkov žijúcich pod jednou strechou zmiešajú (pooling) do jednej vzorky. Ak takáto vzorka bude pozitívna, celá rodina pôjde do karantény, čo sa v podstate deje aj dnes pri jednom pozitívnom v rodine. Odber kloktaním umožňuje pooling vzoriek, čo výrazne navyšuje počet otestovaných osôb a tým zefektívňuje testovanie. Nadstavbou testovania v rodinách je testovanie na školách kloktaním. Jedna trieda môže byť jedna otestovaná vzorka. Takto dokážeme otestovať takmer všetky triedy na Slovensku a bezpečne otvárať školy, zabezpečiť bezpečnejšiu, relatívne neprererušovanú, návštevu škôl aj v ďalších mesiacoch.