Skončia slovenskí pacienti s COVID-19 v Poľsku? Od susedov prišiel jasný signál

Nemocnica v juhopoľskom meste Nowy Targ je pripravená prijať pacientov s covidom-19 zo Slovenska. Rozhodnúť však musí poľská vláda, povedal podľa agentúry PAP malopoľský vojvoda.

Námestník slovenských ministra zahraničia Martin Klus tento týždeň oznámil, že Poľsko je pripravené vyčleniť celkom 200 miest na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre slovenských pacientov. Poľsko je po Rakúsku ďalšou krajinou, ktorá kladne reagovala na nedávnu žiadosť Bratislavy o pomoc so zabezpečením starostlivosti o pacientov s chorobou covid-19. Podľa Klusa je pripravené pomôcť tiež Maďarsko.

Vojvoda Malopoľského vojvodstva Lukasz Kmita podľa PAP oznámil, že nemocnice v meste Nowy Targ môžu prijať pacientov zo Slovenska. "Ak tá potreba nastane, vyhlasujem, že sme pripravení Slovákov podporiť, ak budú potrebovať presmerovať pacientov do Poľska, môžeme ich liečiť," povedal Kmita. Rozhodnutie v tejto záležitosti podľa neho prípadne prijme poľská vláda. Kmita povedal, že nevyhnutné vybavenie, ochranné pomôcky pre nemocničný personál i peniaze na rozšírenie kapacít už boli premiestnené do nemocnice v Nowom Targu. "V súčasnej Európe musíme byť v boji s covidom všetci solidárni a ja vám veľmi ďakujem za túto solidaritu. Spolupráca na južnej hranici medzi Malopoľskom a Slovenskom žije," povedal Kmita v podtatranskom meste na rieke Dunajec.

Riaditeľ miestnej nemocnice Marek Wierzba povedal, že ak to bude nevyhnutné, zariadenie je schopné poskytnúť lôžka pacientom zo Slovenska do 72 hodín od rozhodnutia vlády. Slovenská vláda v stredu schválila návrh, na základe ktorého sa obrátila na ostatné členské štáty EÚ so žiadosťou o poskytnutie zdravotníckych špecialistov na pomoc pri liečbe pacientov infikovaných koronavírusom. Slovenské nemocnice sa dlhodobo stretávajú s nedostatkom personálu. Slovensko hlavne od vlaňajšieho decembra čelí druhej silnej vlne nákazy s výrazným nárastom počtu úmrtí infikovaných pacientov. V poslednej dobe je krajina pri porovnaní sedemdňového priemeru počtu nových úmrtí na covid-19 v prepočte na milión obyvateľov na popredných priečkach na svete.