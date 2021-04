Ak vám je nanič, nemusíte hneď utekať do lekárne: 5 zázrakov z kuchyne v boji s infekciami

Bojujete s kašľom, nádchou či zápalom? Nie vždy je nutné siahnuť po liekoch.

Lekár vám poradí, či je treba nasadiť liek, alebo si vystačíte s tým, čo máte doma. Vari v každej kuchyni, špajze, či záhrade sa nájdu pomocníci, ktorí podporia vašu imunitu a zatočia s nepríjemnými infekciami.

Mäta

Je známe, že mäta pieporná má silné antivírusové vlastnosti a bežne sa pridáva do čajov a tinktúr určených na prirodzenú liečbu vírusových infekcií. Čaj z mäty pomáha pri nadúvaní a žalúdočných kŕčoch, podporuje trávenie. Je účinným liekom proti kašľu, používa sa aj pri liečbe nádchy.

Tip: Zmiešajte trocha vínneho octu, štipku soli a trstinový cukor tak, aby vznikla omáčka. Je to výborné dochucovadlo k pečenému mäsku.

Oregano

Podľa vzoru Talianov si pridávajte do jedla oregano. Samozrejme, najlepšie je čerstvé, ale pokojne využite aj mrazené, prípadne sušené. Má povesť vynikajúceho prírodného antibiotika. Dokáže pomôcť „zatočiť“ s chorobami dýchacích ciest, znížiť horúčku a uľaviť pri nádche. Ničí baktérie, plesne a vírusy.

Tip: Uvarte cestoviny bežným spôsobom, pridajte olivový olej, sušené rajčiny, cesnak a oregano. Jednoduché, zdravé a skvostné!

Majorán

Majorán záhradný má antiseptické účinky a podporuje prirodzenú obranyschopnosť tela. V ľudovom liečiteľstve sa z majoránky pripravuje odvar na kloktanie, ktorý sa používa pri ochoreniach dýchacích ciest a ako prevencia proti nachladnutiu. Pomáha odstraňovať kašeľ a uvoľňuje hlieny. Pomáha výrazne pri nadúvaní, hnačke, žalúdočných kŕčoch, má dezinfekčné účinky a podporuje tvorbu červených krviniek.

Tip: V šálke zalejte jednu čajovú lyžičku sušenej majoránky 2 dcl vriacej vody. Nápoj nechajte lúhovať 10 minút a potom ho sceďte. Pije sa teplý po dúškoch.

Zázvor

Zázvor je skutočným pokladom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Je skvelý vďaka obsahu gingerolu. Zabraňuje množeniu baktérií a vírusov, čím pôsobí preventívne proti mnohým respiračným ochoreniam. Najväčšie účinky má vtedy, keď ho konzumujete v surovom stave, stačí malý kúsok denne. Zázvorový čaj je neoddeliteľnou súčasťou chladných dní - zahreje aj lieči. Na prípravu čaju je vhodné použiť maximálne 4 gramy čerstvého postrúhaného zázvoru.

Tip: Obľúbený je aj v kuchyni pri príprave slaných i sladkých jedál a múčnikov, tu sa osvedčil v strúhanej forme.

Cesnak

Je populárnym prírodným pomocníkom proti celému radu ochorení, vrátane vírusových infekcií. Vnútri tela pracuje tak, že podporuje schopnosť bielych krviniek bojovať s infekciami a stimuluje všetky imunitné bunky v organizme, ktoré sú dôležité pri boji s vírusovou i s bakteriálnou infekciou. Pôsobí ako prírodné antibiotikum, zatočí s chrípkou typu A a B a s prechladnutím. Má silné antibakteriálne a antivírusové účinky. Je dokázané, že pomáha znižovať hladinu cholesterolu. Konzumáciou surového cesnaku vyženiete parazity von z tela.

Tip: Ak máte veľa cesnaku, urobte si domácu cesnakovú pastu, ktorú pridávajte do jedál. Roztlačený cesnak pomiešajte so soľou, naložte do skleneného pohára a uskladnite v chladničke.