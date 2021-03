Matka sa jedného dňa nespoznala v zrkadle: Hrozivá diagnóza! Po liečbe stále nemá vyhraté

Matka troch detí si zažila peklo, keď jej v nemocnici oznámili krutú diagnózu. Teraz sa snaží len o jednu vec - zostať so svojimi deťmi čo najdlhšie, ako sa dá.

Ako informuje portál The Mirror, 33-ročná Alina Wirzynkiewicz z írskeho mesta Belfast sa pripravovala na školský večierok jedného zo svojich detí. Keď sa však pozrela do zrkadla, zažila neopísateľný pocit, ktorý si v danú chvíľu nevedela vysvetliť. „Niekto sa pozeral dozadu, ale ja som ho nespoznala, aj keď som to bola ja. Bolo to strašidelné, ale školské stretnutie bolo pre moju dcéru dôležité, tak som šla ďalej,“ uviedla Alina. Priamo v škole ale následne pred zrakom všetkých rodičov a detí odpadla. Previezli ju okamžite do nemocnice, kde sa dozvedela strašnú správu.

Myslela si, že dostala mozgovú príhodu, ale namiesto toho ju lekári prekvapili ešte so závažnejšou diagnózou. Na mozgu jej našli vzácny zhubný nádor s názvom anaplastický astrocytom. V Severnom Írsku jej povedali, že operácia nepripadá do úvahy kvôli tomu, že nádor bol hlboko zakorenený a ponúkli jej iba chemoterapiu a rádioterapiu. Ona to však brala ako rozsudok smrti, a tak sa rozhodla vyhľadať chirurga v jej rodnom Poľsku. Po úspešnom odstránení väčšej časti nádoru podstúpila imunoterapeutickú liečbu v Nemecku.

Keď prešlo celých 16 mesiacov od stanovenia diagnózy, lekári ju opäť nepotešili informáciou, že nádor začal po čase znova rásť, preto potrebuje silnejšiu liečbu. Špecialista z Nemecka Aline poradil, aby za žiadnych okolností nestrácala čas, pretože inak jej deti Amelia (13), Alicia (10) a Alexander (5) zostanú bez mamy. „Uzavrela som so sebou dohodu, že sa budem stále snažiť žiť naplno a byť osobou, akou som, aby moje deti mali mamičku,” uviedla Alina. Jedinú nádej na vyliečenie vidí v absolvovaní ďalšej liečby.

Zafinancovať všetky návštevy doktorov sa jej podarilo len vďaka finančným darom od cudzích ľudí na internete. Momentálne sa snaží vyzbierať 50-tisíc libier (67 700 eur), aby si mohla dovoliť aj ďalšie zdravotné ošetrenia. Jej doktor z Nemecka tvrdí, že Alina bude potrebovať ďalšie dve liečby a potom každoročné ošetrenie, aby zabránili nádoru naďalej rásť. „Požiadať neznámych ľudí o túto pomoc je hrozný pocit, ale nie taký strašný, ako keby som zostala bez šance žiť,“ dodala.