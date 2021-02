Malému anjelikovi dávali lekári len dva týždne života: Zabolí vás pri srdci, čím všetkým si dievčatko prešlo

Po náročnom tehotenstve sa mladá mamička ocitla v nočnej more. Lekári nedávali jej dcérke viac ako dva týždne života. Malá bojovníčka však všetkým vytrela zrak.

Angličanke Kirsty Oxley sa narodila dcérka s vzácnou vrodenou chybou. Maličkej Millie zostala v hrdle diera. Lekári nepredpokladali, že dievčatko bude žiť viac ako dva týždne, píše Mirror. Pochmúrne prognózy sa napokon nenaplnili. Po 5 mesiacoch mohla mama a jej zázračná dcérka konečne opustiť nemocnicu.

Millie prišla na svet 8.septembra 2020. Tridsaťročná mamička si zaspomínala na svoj desivý pôrod. "Rodila som císárskym rezom. Lekári sa obávali, že sa Millie v maternici nehýbe dostatočne a tak ju dostali von do 10 minút," začala rozprávanie. Po pôrode začal boj o život. Zdravotníci si všimli, že s bábätkom nie je niečo v poriadku. Po vyšetrení zistili, že sa narodila so zriedkavou chybou, chýbala jej časť pažeráku.

Kvôli tejto diere nemohla prijímať potravu. Na chirurgický zákrok, ktorý by jej problém vyriešil bola príliš malá. Vykonali ho až po 9 týždňoch. "Po operácii musela byť dva týždne pod sedatívami a paralyzovaná. Dýchala pomocou trubice," pokračovala v rozprávaní o náročných momentoch Kirsty.

Väčšina pacientov by po takomto zákroku čakal dvojtýždňový pobyt v nemocnici - Millie a jej mama tam boli celkovo päť mesiacov. Kirsty má ešte staršiu dcérku Holly (3). Počas pobytu v nemocnici sa o ňu starala teta so švagrom. Ich životy skomplikovala aj pandémie a škôlkarka sa za päť mesiacov videla s mamou len niekoľkokrát. Po mesiacoch liečby si Kirsty konečne zobrala dcérku Millie domov na konci januára. "Je to moje zázračné dieťa," priznala hrdá mamička.