Pôrod ju pripútal na posteľ: Mamička prosíka o pomoc, prechádza si peklom na zemi

Takto si čas po pôrode rozhodne nepredstavovala! Mamička trpí dlhé týždne neznesiteľnými bolesťami hlavy, ktoré ju pripútali na posteľ. Hrozné, čím si musí prechádzať.

Ako uvádza Daily Mirror, mamička Victoria Conn priviedla svoju dcérku Charlotte na svet núdzovým cisárskym rezom. Pôrod sa však skomplikoval a po nesprávnom podaní epidurálu utrpela mamička vzácny únik mozgovomiechového moku, ktorý spôsobuje silné bolesti hlavy. Lekári jej stanovili liečbu, ktorá spočiatku zaberala, avšak v októbri sa bolesti objavili znovu a vtedy si musela vypočuť, že rovnaká liečba jej už nepomôže.

29-ročná mamička Victoria z mesta Newtownards zo Severného Írska tvrdí, že jej lekári už nevedia pomôcť a ukrutné bolesti hlavy si dokáže tlmiť len jedným spôsobom – ležaním na chrbte. "Je to neznesiteľná a drvivá bolesť. V podstate váš mozog len sedí na lebke. Núti ma to ležať na chrbte. Vtedy sa cítim úplne dobre, avšak v momente, keď vstanem, sa mi bolesť okamžite vráti," opisuje svoj zdravotný stav Victoria.

Jej manžel Curtis (30) sa stal jej opatrovateľom a musí jej pomáhať pri úplne bežných činnostiach. Victoria sa sama nedokáže ani osprchovať a Curtis sa stará aj o ich dcérku Charlotte.

Victorii by pomohol zákrok, počas ktorého by jej aplikovali tzv. krvnú zátku, ktorá by jej uľavila od bolesti. Problémom však je nestabilná situácia v neurologickom sektore v Severnom Írsku. Ide teda o systémovú chybu, kvôli ktorej musí Victoria na zákrok čakať. Situáciu zhoršuje aj pandémia koronavírusu.

Bábätko zomrelo len týždeň po pôrode: Chyba, ktorú si lekár bude vyčítať do konca života

„Neustále sa cítim previnilo, že nie som mamou, akou by som mala byť a ja s tým nemôžem urobiť vôbec nič. Viem, že jej to môžem neskôr vynahradiť, ale práve tieto počiatočné štádiá života sú pre mamičku a jej dieťa také dôležité. Je to jednoducho kruté. Nejde len o mňa, ale aj život môjho manžela sa obrátil naruby,“ povedala Victoria, ktorej nezostáva nič iné, len čakať.

Trápi ju aj to, že kvôli koronavírusu im nikto nemôže pomôcť v domácnosti a jej manžel je na všetko sám. „Pred niekoľkými týždňami som mala pocit, že to už nevydržím, pretože sa cítim tak osamelá a nikto nechápe, aké to je byť uväznená vo svojom tele,“ dodala Victoria.