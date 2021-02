Fialková po mixe neskrývala sklamanie: Na trati som sa necítila vôbec dobre!

Zlato v miešaných štafetách dvojíc na biatlonových majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke vybojovalo Francúzsko. Dvojica Antonin Guigonnat a Julia Simonová triumfovala pred Nórskom (Johannes Thingnes Bö a Tiril Eckhoffová), bronz získalo Švédsko (Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová). Slovenský pár Tomáš Hasilla a Paulína Fialková dobehol do cieľa na 21. mieste.

V najmladšej biatlonovej disciplíne doteraz na MS triumfovali iba Nóri. Pred dvoma rokmi v premiére na MS v Östersunde zvíťazili Johannes Thingnes Bö a Marte Olsbu Röiselandová, rovnaká dvojica triumfovala aj pred rokom v Anterselve.

Celková dĺžka ženskej časti bola 7,5 kilometra, muži absolvovali 6 km. Od úvodu išli veľmi dobre Taliani Dorothea Wiererová a Lukas Hofer, všetko sa však rozhodlo na poslednej streľbe v stoji. Ako prvá prišla na strelnicu Wiererová, ale netrafila tri terče a musela absolvovať trestné kolo. Do posledného kola vybehli naraz Eckhoffová a Simonová, v závere mala viac síl Francúzka a do cieľa prišla s náskokom 2,8 sekundy. Tretí Švédi mali manko 22,6 s.

Hasilla so štartovým číslom 25 zaostal na úvodných 1500 metroch o 19 sekúnd. Strieľal rýchlo a presne, ale piaty výstrel unáhlil. Musel dobíjať a figuroval na 19. priečke. Fialková síce predbehla dve súperky, ale na streľbe dvakrát dobíjala. Hasilla na treťom úseku už zaostával, na strelnici navyše spotreboval všetky tri náhradné náboje. Pred posledným úsekom odovzdával Fialkovej na 22. mieste, jeho reprezentačná kolegyňa potom posunula štafetu o jedno miesto dopredu. Slováci stratili na víťazné Francúzsko 3:20,1 min, dobíjali celkovo 14-krát.

"Prvý úsek bol celkom dobrý, dobre sa mi bežalo. Potom prišla pauza, postáli sme a aj keď som sa snažil udržať zahriaty, v druhej časti som bol zatvrdnutý. Nohy dnes nefungovali tak, ako mali. Výsledok je sklamanie, čakali sme od toho oveľa viac. Čas na strelnici bol hrozne slabý, chcelo to menej dobíjať. To nás odsunulo tam, kde sme. S normálnymi dobíjaniami sme mohli byť niekde na úrovni Slovincov, ktorí skončili na 13. mieste," uviedol Hasilla pre portál slovenskybiatlon.sk.

Paulína Fialková priznala, že tempo pretekov bolo rýchle. "Mne sa pri ležke zasekol náboj, takže tam som stratila veľa času. V druhej časti som sa snažila zastrieľať čo najlepšie, ale celkovo som sa na trati necítila dobre. Nemám z toho bežecky dobré pocity. Takéto tempo som naposledy trénovala pred štyrmi mesiacmi pred koronou, čiže tak to aj vyzeralo." Z najmladšej biatlonovej disciplíny si neodnáša pozitívne dojmy.

"Z pohľadu pretekára to nie sú atraktívne preteky, ale uvedomujem si, že pre televíznych divákov to bola zábava a šport sa robí hlavne pre divákov. Celkovo môj názor je, že to nie je klasický biatlon, ktorý robíme a máme radi, ale sú to rôzne vymýšľanice."