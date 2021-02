Onkologickú pacientku Martu trápia nádory v ústach: Dieru v líci môže zahojiť špeciálna liečba

Po dlhom trápení jej svitá nádej. Marta Spendlová (68) zo Senice už 14 rokov bojuje so zákernou rakovinou.

Karcinóm na maternici vystriedali po niekoľkých rokoch viaceré nádory v ústnej dutine. Chemoterapia či rádioterapia už nepomáhajú. Zabrať by mohla imunologická liečba liekom Keytruda, ktorý je na Slovensku síce kategorizovaný, ale nie na typ nádoru, ktorý trápi Martu. Poisťovňa prvých päť dávok liečby za vyše 89-tisíc eur schválila až po dvoch zamietnutiach. Prvé zdravotné ťažkosti sa začali u Marty pred 14 rokmi. Diagnóza znela rakovina maternice.

Nádor bol našťastie malý, a tak po úspešnej operácii nebola potrebná ďalšia liečba. Nečakaný zvrat prišiel v roku 2014. „V ústach mi na podnebí pri zube začalo čosi rásť. Malo to veľkosť nechta na malíčku,“ opisuje Marta s tým, že útvar začal postupne rásť a krvácať. Vyšetrenia ukázali, že ide opäť o rakovinu. Po náročnej operácii jej zostal v podnebí otvor s veľkosťou 2 x 2 cm.

„V roku 2017 mi na líci zvnútra vľavo vyrástol ďalší rakovinový útvar. Lekári sa dohodli, že to vyoperujú a pri tej operácii mi urobia rekonštrukciu otvoru v podnebí. Zoberú mi časť kože a žilu z ruky a to mi našijú do úst,“ vraví Seničanka a dodáva, že vtedy po 12-hodinovej operácii strávila v nemocnici dva ťažké mesiace. Lekári ju však ubezpečovali, že v ústach už nezostal žiaden nádor. No po mesiaci od návratu z nemocnice začala Marte puchnúť pri nose tvár. Išlo o ďalší karcinóm.

„Nasledovala chemoterapia v Onkologickom ústave sv. Alžbety, kde mi počas hospitalizácie všetko, čo do úst všili, vypadlo. Ostal mi otvor v podnebí 4 x 4 cm, ústa spojené s nosom, zničená ruka, zlá artikulácia pri reči, takže mi miestami nerozumiete, čo vravím. No a, samozrejme, ťažkosti s jedením,“ prezrádza utrápená žena s tým, že nádor sa postupne rozšíril priamo do úst. Hrozné na tom všetkom je, že chemoterapia spôsobuje Marte neuveriteľné ťažkosti.

„Po tej poslednej sa mi zapálil a napuchol ľavý kĺb, ktorý spája čeľusť s ostatnou tvárou. Veľmi to bolelo. Za týždeň sa mi vytvorila rana zvonku na líci, vytekal mi odtiaľ hnis s krvou. Vytvorila sa mi diera v líci,“ hovorí Marta a dodáva, že keď pije, tekutina jej cez ranu vyteká von. Ďalšia operácia by nemala význam, lebo nádor nad zvyškom podnebia je neoperovateľný. Ťažko skúšaná žena sa preto obáva najhoršieho. „Keď nádor zasiahne a prežerie niektorú veľkú tepnu v hlave, tak vykrvácam,“ dodáva s beznádejou v hlase.