Má policajt právo predbehnúť sa pri tankovaní? Zákon a prax

Stalo sa vám niekedy, že vás na čerpacej stanici predbehlo policajné auto s tým, že má prednosť? Ako je to uvedené v zákone a kedy to môže spraviť?

Pri dopĺňaní pohonných hmôt na bežnej čerpacej stanici obyčajne neriešime, kto a či vôbec má niekto iný prednostné právo tankovať. Takéto právo nemajú ani vozidlá, ktoré sú evidovované ako vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP/ZŤP).

Existuje však výnimka, a to aj napriek tomu, že sa v praxi vôbec neuplatňuje. Skutočne existujú vozidlá, ktoré majú na čerpacej stanici prednosť, čítajte náš článok ďalej.

Čo hovorí zákon

Slovenská legislatíva pozná vozidlá, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o osobné automobily, dodávky, autobusy, mikrobusy alebo motocykle, s takzvaným právom prednostnej jazdy. V podstate sú to všetky vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami, ako ich definuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v paragrafoch 40, 41 a 42.

Tieto vozidlá nemusia dodržiavať žiadne povinnosti a zákazy platné pre ostatné motorové vozidlá okrem povinností uvedených v Zákone o cestnej premávke v § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f) - teda, že musia poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta, nejazdiť pod vplyvom liekov, alkoholu, ochorenia, bez vodičského oprávnenia a podobne.

Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá:

ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva,

hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby, pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt

Slovenskej informačnej služby, Národnej rady Slovenskej republiky,vlády Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, súdov SR, NKÚ, NBÚ, Generálnej prokuratúry, a to pri preprave dôležitých osôb;

aj obecnej polície.

Podľa paragrafu 40 rovnakého zákona pritom platí aj nasledovné:

"(11) Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

Čo to znamená v praxi?

Ak je vozidlo s právom prednostnej jazdy na čerpacej stanici, nemá povinnosť čakať v rade spolu s ostatnými. A to aj v prípade, keď práve nepoužíva zvláštne výstražné znamenie. Kedy sa môže používať, stanovuje takisto Zákon o cestnej premávke.

V praxi to teda znamená, že keď napríklad policajné auto, sanitka alebo ministrova limuzína príde na čerpaciu stanicu, nemusí dodržiavať rad, môže sa predbehnúť začať tankovať skôr ako ostatní.

Vy ako vodič motorového vozidla pritom ale nemáte povinnosť automaticky pustiť takéto vozidlo s právom prednostnej jazdy pre seba - musíte ho pustiť pred seba iba v prípade, že o to prejaví záujem. Má na to právo, a to aj vozidlo, ktoré ho sprevádza.

Napriek tomu, že vozidlá s právom prednostnej jazdy majú možnosť využiť zákon vo svoj prospech, často to nerobia. Napríklad my sme sa s tým ešte nikdy nestretli. Obyčajne policajti či sanitky čakajú v rade, ak to vyslovene nedržuje vykonávanie ich práce.

