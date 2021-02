Dohľad nad dodržiavaním opatrení môže vyzerať i takto: Policajti kontrolujú aj na koňoch

Stretnete ich aj na štvornohých tátošoch Epidemiologická situácia na Slovensku sa nezlepšuje.

Príslušníci Policajného zboru preto ešte na začiatku februára avízovali sprísnené kontroly dodžiavania protipandemických opatrení. V minulých dňoch tak robili aj v rekreačných oblastiach Bratislavského kraja príslušníci jazdnej polície!

Je možné, že v Bratislavskom kraji v súčasných dňoch uvidíte oveľa viac policajtov, než ste zvyknutí.Tí totiž oveľa častejšie a intenzívnejšie vychádzajú do terénu. Kontrolojú, či ľudia dodržiavajú aktuálne protiepidemiologické opatrenia, medzi nimi aj výkon karantény ,a to najmä v rekreačných oblastiach Bratislavského kraja.

Jednou z nich je napríklad aj časť Pezinka - Glejovka. Tú totiž museli kvôli prudkému nárastu pozitívnych prípadov medzi marginalizovanou skupinou obyvateľstva uzavrieť. Bratislava, Malacky a Pezinok sú momentálne zaradené do tretieho stupňa varovania, Senec do druhého. Podľa aktuálnych opatrení platí pre obyvateľov Bratislavského kraja povolený pobyt v prírode v okrese aj bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je povolený len s testom, nie starším ako 7 dní. Povolené nie je cestovať do prírody v okrese zaradenom do 4. stupňa varovania.