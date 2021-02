Remeselníci, toto je 9 tipov, ako dobre zarábať aj počas pandémie

Definitívny koniec pandémie je, zdá sa, stále v nedohľadne. Najvážnejšie dopady pocítili ľudia pracujúci v službách, v gastre, ale aj remeselníci a špecialisti, ktorí prišli o zákazky.

Práve remeselníci však nemusia vešať svoje náradie na klinec. Vďaka službe Wilio totiž vyriešia najvážnejší problém, ktorým je zháňanie nových zákazníkov. Tí prídu za nimi.

Noví zákazníci znamenajú nové príjmy, a tak aj v týchto ťažkých časoch nemusia mať remeselníci núdzu o klientov. Na Wilio už svoje služby ponúkajú stovky stolárov, maliarov, murárov, obkladačov a ďalších. My vám prinášame deväť tipov, ako svoj profil na Wilio upraviť tak, aby ste získali čo najviac nových klientov.

1. Zaregistrujte sa na Wilio

Vytvorenie profilu na Wilio je zadarmo. Pri registrácii si vyberte typ služby, ktorú poskytujete. Potom určite oblasť, kde budete vaše služby poskytovať. Wilio vám bude posielať dopyty od zákazníkov z vášho okolia a pre typ služby, ktorý ste si zvolili.

2. Pozrite si dopyty a oslovte zákazníkov

Pozrite si detailný popis projektu a ak vás zaujme oslovte zákazníka s vašou ponukou. Na Wilio sa sami rozhodujete, ktoré dopyty sú pre vás zaujímavé. Férové ceny vám pomôžu získať si zákazníkov.

3. Reagujte rýchlo a často

Reagujte rýchlo a kontaktujte zákazníka opakovane. Čím rýchlejšie zareagujete na zákazníkov dopyt, tým väčšia je pravdepodobnosť, že vám bude odpovedať. Ľudia často dôkladne zvažujú každú kúpu a zareagujú až po tom, čo s vami boli v kontakte niekoľkokrát. Takže sa nebojte zákazníkovi pripomenúť, ak vám dlhšie nedopovedá.

4. Buďte proaktívny

Dajte zákazníkovi presvedčivý dôvod, aby vám odpovedal. Zákazník chce vedieť, prečo si na projekt má vybrať práve vás. Na zákazníka viete zapôsobiť, keď mu dáte rýchlu radu, ohľadom niečoho, čo je pre projekt relevantné. Napríklad: „ Dobrý deň, ako blízko bude môcť sťahovacie auto zaparkovať pri nehnuteľnosti? Výrazne to totiž ovplyvní množstvo času, ktoré sťahovanie zaberie. Podobne ako počet poschodí či veľkosť výťahu, čo môže ovplyvniť, aké budú vaše celkové náklady na sťahovanie. Rád by som vám pripravil presnú ponuku na mieru.“

5. Využite kvalitné fotografie

Raz vidieť je viac ako desaťkrát čítať. Poskytovatelia, ktorí majú dobré profilové fotografie sú najímaní dvakrát častejšie než tí, ktorí nemajú žiadne fotografie. Poraďte sa prípadne s niekým, kto vie dobre fotiť. Malá časová investícia do výberu správnych fotografií vám môže zarobiť stovky eur.

6. Ukážte sa

Zákazníci chcú vidieť, kto pre nich bude robiť. Preto vám veľmi pomôže profilová fotografia, ktorá bude zachytávať vašu tvár a telo od ramien vyššie. Nemali by ste mať na tvári tmavé slnečné okuliare ani prilbu, čiapku alebo klobúk, ktorý by bránil vidieť vám do tváre.

7. Venujte sa detailom

Keď oslovujete zákazníka, ukážte, že rozumiete zákazníkovým potrebám. Zamerajte sa na detaily projektu a popíšte, ako budete postupovať pri jeho riešení. Ukážete tak svoju odbornosť a fakt, že sa vyznáte v práci, o ktorú má klient záujem.

8. Hľadajte riešenia

Navrhnite niečo, o čom si myslíte, že by bolo pre daný projekt vhodné. Zákazníci ocenia vašu iniciatívu, ako aj keď im poradíte riešenie, o ktorom nevedeli. Ľudia, ktorí hľadajú odborníka sa v tejto práci nevyznajú. Ukážte im preto, že pre nich hľadáte a ponúkate najlepšie reišenie.

9. Predstavte svoju prácu

Priložte fotografie relevantných prác. Napríklad, ak máte položiť dlažbu, pošlite fotografie iných dlažieb, ktoré ste už kládli. Ak máte vymaľovať obývačku, ukážte svoje úspešné práce z minulosti. Nechajte vašu prácu hovoriť za vás.

Typické hodnoty zákaziek na Wilio:

Murárske práce 2 500 €

Maliarske práce 900€

Záhradné práce 600€

Rekonštrukcie 7 000 €

Hodinový manžel 40€

Takto funguje Wilio

Zaregistrujte sa a nájdite nových zákazníkov pre vaše služby. Vytvorenie profilu na Wilio je zadarmo. Vyberte typ služby, ktorú poskytujete a určíte oblasť, kde budete vaše služby poskytovať. Wilio vám bude posielať dopyty od zákazníkov podľa týchto nastavení. Potom sa už iba sami rozhodujete, ktoré dopyty sú pre vás zaujímavé. Pozrite si detailný popis a ak vás daný dopyt zaujme, oslovte zákazníka s vašou ponukou. Na to, aby ste mohli oslovovať zákazníkov, budete potrebovať členstvo. Členstvo vám umožní naplno využívať Wilio ako poskytovateľ služieb. Podľa toho, či zatiaľ iba rozbiehate svoje podnikanie, alebo patríte medzi skúsených odborníkov, si môžete vybrať z niekoľkých typov členstva, ktoré obsahujú rôzne funkcie. Platformu si môžete vyskúšať už od 4,90 €. Keď si vás zákazník vyberie a zaplatí vám za urobenú prácu, Wilio vám zaúčtuje 5 % províziu z celkovej ceny zákazky.