Nekonečné hádky šéfa SaS s Matovičom, takéto sú reakcie politických lídrov: Čo by sme robili na mieste Sulíka!

Takéto búrlivé obdobie nezažila hádam žiadna koalícia. Už od minuloročných volieb sa vo vláde nonstop hádajú minister hospodárstva Richard Sulík (53) s premiérom Igorom Matovičom (47).

Raz sú to testy, inokedy opatrenia či rôzne zákony. Zatiaľ čo Sulík Matoviča nazýva pomstychtivým človekom a reaguje pomerne zmierlivo, premiér mu nadáva do idiotov a označuje ho za toho, kto môže za tisícky mŕtvych, pričom by namiesto sedenia vo vláde mal ísť kopať hroby. Nový Čas sa pýtal bývalých aj súčasných lídrov politických strán, ktoré nie sú v koalícii, ako by podobné urážky riešili a či by vydržali v koalícii aj ďalšie mesiace. Sulík otvorene o odchode Ďuriš Nicholsonovej z SaS: Prehnaná reakcia

Béla Bugár (62), expredseda, MOST-HÍD Otvoriť galériu Expredseda strany Most-Híd Béla Bugár Zdroj: SITA

- Ak by som to na mieste Sulíka nejakým spôsobom prehltol, tak potom je to Matovičova zodpovednosť, aby odišiel z vlády. Ako sa dá takto reagovať? A takýmto spôsobom „spolu žiť“ v jednej vláde? Namiesto toho, aby riešili problémy, čítame stále len o tom, že kto, kde, kedy a akým spôsobom pochybil alebo útočí.

Alojz Hlina (50), expredseda, KDH Otvoriť galériu Predseda strany KDH Alojz Hlina Zdroj: SITA

- Obdivujem schopnosť Sulíka to vydržať, to poviem otvorene, lebo je to veľmi osobné a to do politiky naozaj nepatrí. A Matovič je v tom číslo jeden, v schopnosti urobiť politiku osobnou. To treba obdivovať u Sulíka, že to zvláda, ja som si nie celkom istý, že by som to zvládol. V každom prípade to, ako to robí, je niečo, čo v normálnej štandardnej politike, i keď my sme už zo slova štandard urobili nadávku, nemá miesto.