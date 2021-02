Veľký prieskum o láske a sexe: Ako pandémia ovplyvnila vzťahy?

Počas súčasnej pandémie síce máme na seba viac času, sme spolu s partnermi doma častejšie, ale naše intímne chvíle to nejako zvlášť k fantázii nevybičovalo.

Drvivá väčšina zažíva v intímnej oblasti to isté čo predtým. Dokázal to štatistický prieskum našich akademikov.

Ak sa niekomu polepšilo v intímnej oblasti, tak sú to mladí ľudia. U 27 percent v kategórii 18 až 29 rokov sa sexuálna oblasť vzťahu počas pandémie zlepšila. To je výrazne viac ako v iných kategóriách. Od 50 rokov vyššie to začína byť smutné, práve od tejto hranice začínajú prevládať tí, ktorým sa „to“ zhoršilo.

„Mladí ľudia sú viac zamilovaní a počas pandémie sa aj ich intímny život zlepšil viac ako v iných vekových skupinách,“ dodáva Ivan Lukšík z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, ktorý sa témou lásky a vplyvu pandémie na ňu venoval v rámci prieskumu Ako sa máte, Slovensko?

Zaujímavé je, že medzi mužmi a ženami je v tomto smere zhoda a naše (ne)spokojnosti sú rovnaké. Ak je medzi pohlaviami v niečom rozdiel, tak vo vnímaní pocitov a prínosu, ktorý im vzťah v tomto čase dáva – ženy sú výrazne nespokojnejšie ako muži.

Ľudí podržali vzťahy

Ivan Lukšík, SAV

- Partneri, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, majú stabilnejšiu kvalitu života než ľudia, ktorí nie sú vo vzťahu. Dĺžka vzťahu tiež zohráva úlohu pri zvládaní koronakrízy aj udržaní kvality života. Zamilovanosť v prvom roku vzťahu prispieva k upevňovaniu vzťahu, zrejme bez ohľadu na koronakrízu, a dlhšie vzťahy sa tiež ukazujú byť odolnejšie voči výkyvom v kvalite života.





Pre muža je sex relax

Danica Caisová, sexuologička

- Z prieskumov vyplýva, že vzhľad partnera nie je pre sex najdôležitejší, okrem skupiny, kde je tento dôvod prioritný. Skôr ide o frekvenciu, dĺžku styku alebo spôsob milovania. To sú najčastejšie výhrady. Keď však žena prejaví ochotu, muž sa naštartuje hneď a rád. Sex je pre neho, na rozdiel od ženy, relax. Pre ženy je to skôr problém sa naň sústrediť. Muž, nech je akokoľvek vystresovaný, ak partnerka prejaví záujem, on je veľmi rád, pokiaľ nemá problém s funkcionalitou.

Zmenil sa váš partnerský status, teda to, či s niekým žijete v partnerskom

vzťahu, alebo nie a ako s ním žijete

Bez zmeny - 89

Nejaká zmena - 11

Žijem vo vzťahu kratšie ako rok - 33,3

Naše vzťahy celkovo