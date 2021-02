Belohorcová v šou Tvoja tvár znie povedome tasí svoje zbrane: Robia z nej učiteľku sexu!

Takto si ju ľudia pamätajú! Zuzana Belohorcová (44) sa vracia do šoubiznisu. Hoci mala dlhé roky pauzu, po novom bude hviezdou markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Televízia spustila nový spot projektu a blondínka okamžite tasí svoje zbrane. Z Belohorcovej je opäť učiteľka sexu! Belohorcová je jednoducho sexi kosť a to dobre vedia aj tvorcovia šou Tvoja tvár znie povedome. Veď kto by si nepamätal Zuzanu ako moderátorku erotickej relácie ešte z dávnej minulosti. Vtedy ju všetci nazývali učiteľkou sexu.

Blondínka bude už onedlho zabávať divákov markizáckej šou, no kým sa tak stane, televízia už spustila nový spot. V ňom sa objavila sexbomba Belohorcová a mnohí muži len zalapali po dychu. Zuzanu kostyméri obliekli do poriadne šteklivých šiat a kráska v nich tasí svoje zbrane. Nebola však jediná, ktorú televízia stavia do roly - ukážem kvality svojho tela. Mladá hviezdička zo seriálu Pán profesor Martin Klinčúch ukázal oveľa viac. Sympaťák predviedol svoje vyšportované telo iba v bielych boxerkách.