Bendík v tréningu 6 sekúnd za najlepším, trať zjazdu pod paľbou kritiky

Trať nedeľňajšieho zjazdu mužov na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo si vyslúžila veľkú kritiku medzi pretekármi.

Tí v piatok absolvovali prvý meraný tréning, na zjazdovke Vertigine sa im nepozdáva najmä séria prudkých zmien smeru v strednej časti trate. To má za následok mimoriadne spomalenie jazdcov.

Víťazom piatkového tréningu sa stal Talian Dominik Paris. "Toto podľa mňa nemá nič spoločné so zjazdom," povedal 31-ročný domáci reprezentant. Podobné názory mali aj ďalší. "Je to absolútna katastrofa. Zatáčať pri rýchlosti 20 kilometrov za hodinu, to nie je zjazd," poznamenal Američan Bryce Bennett.

Organizátori zareagovali promptne a sľúbili, že už pred sobotňajším druhým tréningom upravia trať tak, aby bola rýchlejšia. Boj o medaily v tradične "najrýchlejšej" disciplíne sa uskutoční v nedeľu 14. februára.

Paris bol v piatkovom tréningu suverénny, druhý v poradí nemec Simon Jocher za ním zaostal o 1,56 sekundy, tretí bola Rakúšan Max Franz (+1,58 s). Jediný Slovák v 48-člennom štartovom poli Martin Bendík dosiahol 44. najlepší čas, keď za Parisom zaostal o 6,06 sekundy.