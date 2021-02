Definitívny koniec Ďuriš Nicholsonovej v SaS: Sulíkova strana reaguje, stručné slová

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa po konflikte s koaličnou kolegyňou Veronikou Remišovou (Za ľudí) definitívne rozhodla odísť zo strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Svoj krok oznámila vo štvrtok večer na sociálnej sieti. Tvrdí, že kauza, ktorú rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. „Pýtate sa, prečo som to nemohla riešiť s vicepremiérkou Remišovou. Pre dve veci. Informáciu o nevyužitej miliarde som sa dozvedela až po funuse, keď sa s tým nedalo nič robiť. A po druhé, žiaľ, v tejto koalícii sú nie vždy vzťahy nastavené na efektívnu spoluprácu a ústretovú komunikáciu," podotkla.

Nicholsonová verí, že jej voliči pochopia, že za odchodom zo strany nie je zbabelosť, „ale že ide o priznanie si politickej zodpovednosti a o novej politickej kultúre nielen rozprávať, ale tak aj konať".

Krok europoslankyne stručne okomentovala aj jej vlastná strana: "Mrzí nás, že sa naša zakladajúca členka takto rozhodla. Poznáme ju dlho, vieme, že toto jej rozhodnutie nepadlo ľahko, no rozhodla sa slobodne a my to budeme rešpektovať," sprostredkoval stanovisko strany jej hovorca Ondrej Šprlák.