Rozkol v SaS pre Remišovej miliardu! Nicholsonová ohlásila odchod od liberálov: Politológ europoslankyňu nešetril

Ich spor má vážnu dohru! Na začiatku týždňa sa europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (44) pochytila s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (44), ktorú obvinila z premrhania miliardy eur z eurofondov.

Šéfka Za ľudí také niečo striktne odmietla a za pravdu jej dala aj Európska komisia. Saskárka sa napriek tomu nemieni ospravedlniť a stojí si za svojím tvrdením. Nečakane však avizovala odchod zo strany, ktorej nechce robiť ďalšie problémy v koalícii.

Nicholsonová svoje radikálne rozhodnutie už oznámila svojim straníkom. Dôvodom jej odchodu z SaS má byť to, že nechce strane robiť väčšie problémy, ako má doteraz, a nechce prinášať do koalície nové napätie. Vyhlásila, že jej záleží na tom, aby vláda vydržala 4 roky, a preto volí odchod.

„Nebudem to teraz komentovať. Vyjadrím sa k tomu, keď to budem ja považovať za potrebné. Bude to v najbližších dňoch, ale nie takto a nie teraz,“ povedala europoslankyňa pre Nový Čas. Stále si však stojí za svojím a ospravedlniť sa nemieni. Podľa Remišovej sú eurofondy len zástupný problém.

„Pani poslankyňa pôsobí v Európskom parlamente v Bruseli, koalícii žiadne problémy nespôsobovala. Teraz zrazu jeden deň porozpráva na tlačovej konferencii nepravdy a na druhý deň odchádza zo strany. Považujem to preto za vnútorný problém strany SaS, nie koalície,“ povedala nám Remišová.

Sulík sa bude rozprávať

Šéf SaS Richard Sulík sa k veci zatiaľ nechce vyjadrovať. Hovorí, že sa najprv musí porozprávať s Nicholsonovou. Na otázku, či je odchod definitívny, neodpovedal. „Nebudem sa ešte teraz vyjadrovať k pani Nicholsonovej. Vyjadrím sa, samozrejme, keď dozreje čas. Pani Nicholsonová je v Bruseli a ja sa chcem s ňou v pokoji stretnúť,“ povedal.

Spolu s Nicholsonovou vystúpila na tlačovke aj Jana Cigániková. S Remišovou a s ostatnými členmi Za ľudí je vraj v kontakte od prvého momentu, aby im to vysvetlila. „Aj keby som urobila nejakú komunikačnú chybu, tak ja sa so SaS úplne stotožňujem a neviem si predstaviť moje pôsobenie niekde inde,“ povedala Novému Času.

Nicholsonovej spor nenechal chladným odídenca z SaS Ľubomíra Galka. „Pravda je taká, že Lucia je obyčajná vydieračka a množstvo toho, čo v minulosti dosiahla, dosiahla vydieraním ostatných svojím odchodom,“ nekládol si servítku pred ústa. Politička chcela liberálov opustiť už v minulosti. Naposledy v roku 2019. Vtedy si pozastavila členstvo v strane, pretože ju nezvolili do republikovej rady. Dôvodom bol práve spor s ľuďmi okolo Galka.

Politológ Tomáš Koziak hovorí, že Nicholsonová je v politike solitérom. „Zrejme nepochopila, že koaličná politika je aj o tom, že pokiaľ má výhrady voči koaličnému partnerovi, tak sa dajú riešiť,“ dodal s tým, že v súvislosti s Remišovou spravila chybu.

Nicholsonová v pondelok usporiadala tlačovku o tom, že kvôli Remišovej prišlo Slovensko o miliardu eur z eurofondov. Povedala, že sú „nenávratne preč“.

Na jej stranu sa postavil aj minister práce Milan Krajniak, ktorý vraj na to dlhšie upozorňoval.

Vicepremiérka Remišová však obvinenie rázne odmietla a označila ho za hoax obrovských rozmerov.

Za pravdu jej dali Európska komisia aj ekonómovia z Euractiv.

Nicholsonová sa odmietla ospravedlniť, no vysvetlila, že peniaze nie sú nenávratne preč, ale môžu sa čerpať len do roku 2023, čo asi nestihneme. Tento scenár potvrdzujú aj ekonómovia.

Čo si myslíte o odchode zo strany?

Veľmi by ma to mrzelo - Jana Bittó Cigániková, SaS

- Jediné, čo k tomu poviem, je, že keby k tomu malo náhodou prísť, tak by ma to veľmi mrzelo.





Najprv by ona mala k tomu niečo povedať - Anna Zemanová, SaS

- Nebudem sa k tomu vyjadrovať, kým ona k tomu niečo nepovie.





Počkajme, kým to urobí - Alojz Baránik, SaS

- Škoda sa k tomu vyjadrovať, kým sa to nestane. Myslím, že nie je správne o tom hovoriť. Počkajme, kým sa to naozaj stane, a potom sa o tom bude lepšie hovoriť. Nie je namieste, aby som sa vyjadroval k tomu, či by to mala urobiť.





Dúfam, že si to rozmyslí - Juraj Droba, SaS, predseda BBSK

- Osobne by mi to bolo veľmi ľúto a dúfam, že si to ešte rozmyslí. Je to moja spriaznená liberálna duša a bez nej sa budem cítiť v strane osamelejší.