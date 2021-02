Marek urobil originálne fotky svojho mesta: Neuveriteľné, čím si prechádzal každých 15 minút! Toto by nevydržal každý

Svoje mesto ukázal v inom svetle. Marek využil chvíľu, keď Šurany prikryl sneh, nafotil ich z nečakaného miesta.

Do redakcie sa nám ozval fotograf Marek Zeleňák, ktorý sa s nami podelil o originálne snímky mesta Šurany. Na to, aby ich vytvoril, si dal poriadnu námahu. Odfotil ich totiž z poriadne nezvyčajného miesta, no to nie je všetko.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

"Už dlhšiu dobu som plánoval ísť nafotiť moje mesto z veže kostola, no až keď nám v utorok celý deň parádne snežilo, tak som sa rozhodol a ani si nemohol nechať ujsť pohľad na zasnežené Šurany z kostolnej veže," prezradil fotograf.

"Husto snežilo aj počas samotného fotenia, tak som sa celkom obával aby sa nejaké tie fotky aj vôbec podarili, no aj napriek dosť ťažkým podmienkam pri fotení, kedy som musel skoro na každý záber rôzne polohovať a nastavovať statív a samotný foťák, pretože na okienkach cez ktoré som fotil bolo mriežkované pletivo a ešte aj dosť fúkalo... Ale predsa sa všetko nakoniec pekne podarilo, posúďte sami," vyrozprával sa Marek o svojej urputnej ceste.

Fotograf však prezradil, čo všetko si musel pri 2,5 hodinovej práci vytrpieť okrem vetra a silného sneženia. "Od 4 veľkých kostolných zvonov počas celého cca 2,5 hodinového fotenia som bol asi ani nie meter a zvonili kažých 15 minút! Ale počujem," prekvapil Marek, ktorý sa do veže vo večerných hdinách dostal vďaka farárovi, ktorý mu to umožnil.