Prvá veľká dražba umenia počas pandémie: Botticelliho obraz predali za 76 miliónov   eur

Obraz Mladý muž s medailónom od Sandra Botticelliho sa predal za 76 miliónov eur. Je to rekordná suma za dielo tohto talianskeho renesančného umelca.

Portrét zobrazuje mladého muža s dlhými vlasmi, ktorý v rukách drží kruhový obrázok svätca. Tento medailón je skutočným dielom zo 14. storočia, ktoré vytvoril Bartolommeo Bulgarini zo Sienny. Predpokladá sa, že Botticelli maľoval portrét šľachtica, ktorý toto staršie dielo hrdo ukazoval. Podľa odborníkov ide o jeden z najlepších portrétov, ktoré renesančný majster vytvoril.

Doteraz najdrahším dielom od Botticelliho bola Madonna s dieťaťom a mladý svätý Ján Krstiteľ. V roku 2013 ho vydražili za 8 miliónov eur. Nový rekord je tak viac ako deväťkrát vyšší. Je to spôsobené aj tým, že najznámejšie diela nie sú na predaj. Mladý muž s medailónom sa teraz stal aj druhým najdrahším obrazom starého majstra po Spasiteľovi sveta od Leonarda da Vinci, ktorý v roku 2017 stál 370 miliónov eur. Je to tiež najdrahší vydražený obraz od mája 2019. Pre mnohých to bol test, ako je na tom trh s umením počas pandémie.

Mladý muž s medailónom

Zdroj: sita

Vznik: Okolo rokov 1470 - 1480

Rozmery: 58 x 39 cm

Miesto dražby: Online v New Yorku a v Londýne

Kupec: Neznámy cez Londýn

Cena: 76 mil. eur



Sandro Botticelli