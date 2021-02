Snímku Košičana vybrali spomedzi 165 000 záberov: Stane sa Beliansky svah medzinárodnou fotkou roka?

Uspel v silnej konkurencii!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Snímku jedného z našich najlepších fotografov Petra Svobodu (52) z Košíc vybrala spomedzi 165 000 fotiek z celého sveta porota v súťaži Sony World Photography Awards 2021 do užšieho výberu o najlepšie zábery roka. Pre Košičana to však nie je premiéra medzi elitou. Zbiera ocenenia na európskej aj svetovej úrovni a venuje sa minimalizmu či monochromatickým záberom. Nominovaná fotografia vznikla na prechádzke po zasnežených horách, keď si Peter niesol v batohu svoju zrkadlovku. Robí to tak už roky.

Keď nasneží, pobalí techniku a vyrazí hľadať scenérie a kompozície lahodiace oku. Porota súťaže vybrala napokon fotografiu svahu v Belianskych Tatrách. „Fotil som ju z protiľahlého svahu od Ždiaru cestou domov. Išlo o lyžiarsku trať, no na vhodný moment, keď to cvaknem, som čakal dlho. Keď som si všimol kľukatiaci sa profil, ihneď mi napadol symbolizmus a paralela s tým, že život sa neraz poriadne zamotá, no vždy sa objaví nejaký bod, od ktorého sa odrazíme,“ prezradil prvotný podnet, prečo v mraze čakal, kým v zábere ostane len jeden lyžiar.

Učil sa v pivnici

Jeho tvorba sa vyznačuje minimalisticky ladenými kompozíciami, no nefotí len na Slovensku. Jeho zábery z Patagónie, Islandu, Nórska či Švajčiarska neraz ocenili medzinárodné komisie. Vycibrený vkus a kritické oko však uplatňuje aj ako porotca v prestížnych fotografických súťažiach po celom svete. Foteniu sa totiž venuje od 12 rokov a vyskúšal si nielen digitálnu fotografiu, ale aj klasický kinofilm.

„Lásku k fotografii vo mne prebudil otec. Tatko mi ukázal všetky veci, ale ja som to rokmi vyladil. V pivnici vybudoval temnú komoru, kde som sa učil základy,“ prezradil Peter, ako prenikol do tajov fotografie a umelca v ňom prebudilo aj 6 rokov intenzívnych kurzov maľovania. Keď začal profesionálne fotiť, jeho snímky si rýchlo našli obdivovateľov a začal zbierať jedno ocenenie za druhým. Aj preto je možné, že keď 15. apríla vyhlásia výsledky spomínanej súťaže, umiestni sa poriadne vysoko...

Niektoré z Petrových ocenení

Tokyo International Foto Awards 2016: 1. miesto v kategórii príroda

International Photographer of the Year 2017 - 2. miesto v kategórii príroda - krajina

Tierenberg Super Circuit 2019 - 1. miesto

S kým bojuje v Sony World Photography awards 2021

Raphael Barbar - fotografia búrky neďaleko Ženevy

Hiroki Nose - záber horskej cesty v japonskom Hakone