Smutná správa z Nitry: Muž s podozrením na juhoafrickú mutáciu skonal

Pacient s podozrením na juhoafrickú mutáciu zomrel! Muž z okresu Nové Zámky, ktorý bol hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Nitre, vo štvrtok popoludní skonal.

Šesťdesiatnik, ktorý sa minulý týždeň vrátil z dovolenky v Egypte sa už nedozvie, či si nechcenú chorou priniesol práve z obľúbenej dovolenkovej destinácie.

V nitrianskej fakultnej nemocnici zomrel muž s podozrením na juhoafrickú mutáciu Covid-19. "Pacient, u ktorého bolo podozrenie na africkú mutáciu ochorenia COVID-19 bohužiaľ dnes zomrel, avšak ešte stále nie je potvrdené o aký typ korona infekcie išlo v jeho prípade. K identite, stavu, ako aj priebehu ochorenia pacienta sa vyjadrovať nebudeme," potvrdila hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Ešte minulý týždeň sa vrátil priamo z Hurghady, kde v obľúbenej destinácii plnej pyramíd i pláži veselo dovolenkoval. A tak kým Vladimír Krčméry cez víkend dvíhal varovný prst nad touto obzvlášť nebezpečnou mutáciou a jej šírením, ľudia odchádzajú húfne na dovolenky. „Jediným zo spôsobov, ako zabrániť prieniku týchto ďalších mutácií, na ktoré účinnosť vakcín nie je zatiaľ známa, lebo je s tým menej skúseností, je urobiť to, čo sme urobili pri prvej vlne, a to, čo urobil Izrael. Izrael urobil syndróm tzv. prázdneho neba. Zavrel vzdušný priestor a urobil to na 2 týždne,“ upozorňuje Krčméry.



Nevoľnosť v lietadle

Na výsledky testov tohto muža sa stále čaká, jeho stav sa zhoršil tento týždeň, pričom chorý bol už od minulého týždňa, kedy sa z dovolenky vrátil. „Pacient prišiel z Hurghady, jeho vzorka bude podrobená expertíze v Biomedicínskom centre SAV. Pasažieri mali vyplnenú e-hranicu. Na základe nej sa dohľadali pasažieri tej linky a boli dotrasovaní. Mali by byť všetci v izolácii,“ potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Ten človek sa podľa všetkého necítil dobre už keď šiel do lietadla, to je problém tej egyptskej aerolinky, to sa nemalo stať a bol už chorý, keď prišiel. Kontaktov mal minimum, ale boli dotrasované všetky kontakty, ktoré on mal, keď sa dostal do nemocnice,“ dodal Krajčí.