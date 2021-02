Profesor Krčméry o africkej mutácii COVID-19: Nesmie sa k nám dostať! Riešenie je iba jedno

Správy, ktoré niektorých nepotešia. Aj na Slovensko prídu v najbližších dňoch prvé vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktoré sú však podľa najnovšej štúdie menej účinné proti juhoafrickej mutácií. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) upokojuje a očkovaciu stratégiu zatiaľ nemení.

Astra sa bude podávať prioritne vyučujúcim do 55 rokov. Podľa štúdie, ktorú získal denník Financial Times, AstraZeneca nezabráni miernemu a strednému priebehu covidu, ktorý spôsobuje juhoafrický variant. Vážnemu však áno. Infektológ Pavol Jarčuška preto upokojuje: „Tento variant vírusu u nás nebol zaznamenaný. Zatiaľ ide o predbežné údaje z pomerne malej vzorky pacientov. Nevyskytli sa však závažné prípady infekcie,“ hovorí odborník. Oxfordskú vakcínu si okamžite zastali európske krajiny ako Francúzsko či Nemecko. Hovoria, že poskytuje dostatočnú ochranu takmer na všetky varianty.

Oslovili sme ministerstvo zdravotníctva s otázkou, či nová štúdia niečo mení na tom, že sa pvými dávkami od spoločnosti AstraZeneca zaočkujú učitelia do 55 rokov. „Očkovanie považujeme za účinnú prevenciu, účinnosť očkovacích látok prechádza štúdiami a schvaľujú ju oficiálne autority. (...) Prvými dávkami vakcín od tejto spoločnosti sa budú očkovať prioritne učitelia, najmä tí, ktorí vyučujú prezenčne. Učitelia, ktorí zabezpečujú prezenčnú výučbu, budú po jej príchode na Slovensko uprednostnení pri očkovaní vakcínou od tejto firmy ešte pred pracovníkmi kritickej infraštruktúry, “ povedala nám hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Dokopy máme zazmluvnených 3,6 milióna dávok vakcíny, pričom prvých 20-tisíc príde na Slovensko už tento týždeň.

Tento variant sa k nám nesmie dostať

Vladimír Krčméry, odborník na tropickú medicínu

- Zatiaľ nemáme jednoznačné odpovede o AstraZeneca, keďže touto vakcínou sa zatiaľ zaočkovalo veľmi málo ľudí. Nevieme, či nás chráni, alebo nechráni pred týmito nebezpečnými mutáciami. Pokiaľ sa potvrdí, že nás chráni menej, vtedy musíme všetko urobiť pre to, aby sme tento vírus k nám nedostali. Ideálne by bolo, keby sa k nám nedostal juhoafrický ani brazílsky variant.

Na to by som zameral všetko úsilie, pretože tieto podtypy začínajú vyzerať, že majú vyššiu mortalitu. Jediným zo spôsobov, ako zabrániť prieniku týchto ďalších mutácií, na ktoré účinnosť vakcín nie je zatiaľ známa, lebo je s tým menej skúseností, je urobiť to, čo sme urobili pri prvej vlne, a to, čo urobil Izrael. Izrael urobil syndróm tzv. prázdneho neba. Zavrel vzdušný priestor a urobil to na 2 týždne.