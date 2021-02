Iker Casillas nemá pokoj ani po infarkte: Jeho manželke sa vrátila rakovina!

Dva dni po tom, čo oslávila 37. narodeniny ju hospitalizovali po diagnostikovanej rakovine! Reč je o reportérke, modelke no najmä manželke legendy Realu Madrid, Ikera Casillasa.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii So svojim osudom sa dokázal popasovať, no daňou mu bola ukončená kariéra. Legendárny brankár sa vrátil do Realu Madrid, kde pôsobí ako asistent generálneho riaditeľa nadácie klubu.



Krátko po tom, ako prekonal Iker infarkt diagnostikovali jeho manželke, s ktorou má tri deti nádor. Po operácii nasledovali mesiace trvajúca chemoterapia, po ktorej sa zdalo, že je všetko v poriadku.



v Navarre, kde jej opäť diagnostikovali rakovinu. Saru navštevuje okrem Ikera aj jej mama so sestrou a najbližšia kamarátka Isabela Jimenez.Iker krátko po oslave narodenín svojej manželky pridal na sociálnu sieť s jej fotkou a popisom "