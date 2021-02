Nechala sa vylepšiť! Speváčka Marcela Laiferová priznala estetický zákrok

Pokiaľ platí, že úsmev omladzuje, zo speváčky Marcely Laiferovej (75) je tínedžerka.

Sympatická blondínka sa však o seba dobre stará, o čom svedčí aj jej nedávna návšteva estetickej kliniky. Napriek svojmu sviežemu vzhľadu sa umelkyňa rozhodla vyhľadať pomoc celebritnej lekárky Aleny Pallovej (41). Pod jej dohľadom sa odhodlala pre estetický zákrok.

Tak ako je Marcela Laiferová známa zlatom vo svojom hrdle, tak si Alena Pallová vyslúžila titul celebritnej lekárky. Práve u nej sa rozhodla podstúpiť estetickú úpravu, ktorú expertka opísala ako „laserové odstraňovanie fibrómov a seboroických verúk na tvári“. Speváčka nám vysvetlila, o čo vlastne išlo. „Ja som mala na tvári také pigmentové problémy a tie som si dala ošetriť,“ zdôverila sa Laiferová pre Nový Čas. Zároveň priznáva, že to nebol prvý zákrok, ktorý na klinike podstúpila.

„Ja k nej na také drobnosti chodím, ale veľké zákroky si robiť nedávam.“ Umelkyňa nám objasnila aj dôvod, prečo sa pre zmenu rozhodla. „Tie fibrómy má každý, ale nie každý si ich nechá odstrániť. Mne to prekáža, lebo napr. na fotke - keď sa to nevymaže, tak je to vidieť,“ uzavrela speváčka, ktorá tak vyzerá opäť o niečo mladšie.