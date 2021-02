Muž pomáhal bezdomovcom, taký koniec nečakal: Policajti ho zatkli priamo na ulici

Snažil sa v ťažkých časoch pomôcť iným, skončilo sa to katastrofou. Nick (56) každý týždeň podával ľuďom bez domova v parku polievku a aspoň malou trochou sa im snažil pomôcť počas zimy a zúriaceho koronavírusu.

Ako uvádza portál Daily Mail, dobrosrdečný Nick Smith z dediny Forest Row z britského grófstva East Sussex naposledy podával ľuďom bez domova polievku v utorok 2. 2. 2021 v miestnom skateparku. Posvietili si na neho policajti, ktorí ho zadržali, pretože počas dobročinnej akcie účastníci nedodržiavali rozostupy a nemali na tvárach rúška.

„Stalo sa to tak rýchlo. Policajti sa už predtým u mňa zastavili a boli skvelí. Spomínali legislatívu, ale nikdy nie v nepriateľskom duchu. Teraz bolo ich správanie zastrašujúce. Toto nebol rozhovor, na aký som bol zvyknutý. Bol som skutočne šokovaný a cítil som, že mojou jedinou voľbou bolo zostať ticho a sledovať, ako sa to vyvinie,“ opisuje hrozivý deň Nick.

Polícia sa najskôr pokúšala štvornásobného otca Nicka pokutovať sumou 200 libier (228 eur) za porušenie protipandemických opatrení, avšak on im odmietol poskytnúť kontaktné údaje. Zobrali ho do väzby a teraz sa postaví pred súd. „To, čo robím, je úplne legálne,“ obraňuje sa rodený Londýnčan Nick a dodáva, že ľudia, ktorí vykonávajú charitatívne alebo dobrovoľnícke práce, sú vyňatí z pravidla o zákaze zhromažďovania sa dvoch alebo viacerých osôb.

Počas toho, ako ho príslušníci polície spútavali a odvádzali, ľudia bez domova sa ho snažili obrániť. „Je taký nebezpečný, že ho musíte spútať? Nemusíte,“ zakričal im jeden a ďalší dodal: „Robí skvelú polievku. Pripravil nám polievku a ľudia sa zhromaždili, aby si z nej trochu dali.“

Nickov zámer však bol veľmi ušľachtilý. „Vzhľadom na súčasnú situáciu s nekonečnými obmedzeniami pohybu existuje veľa hnevu a agresie. Dokonca aj medzi mojimi priateľmi. Chcel som urobiť niečo pre to, aby som to zmenil, niečo pozitívne, čo by to zmenilo. Tak som prišiel s myšlienkou Love Soup - skutočne zdravej polievky pripravovanej s láskou - a dať ju ľuďom, ktorí ju potrebovali. Cítil som, že chcem urobiť niečo aktívne v tejto bláznivej dobe, ktorej som bol svedkom,“ opisuje svoj zámer Nick.

Nickovi diagnostikovali rakovinu kože pred 3 rokmi, avšak rozhodol sa pre liečbu bez chemoterapie. Namiesto toho každý deň konzumuje vývar z kostí. A práve jeho cesta ho doviedla k domu, že ľuďom v núdzi pomôže pripravovaním teplého vývaru. Nápad prvýkrát uskutočnil cez víkend v septembri v roku 2020, kedy uvaril 20 litrov vývaru plného vitamínov a naložil každému, kto si ho vypýtal.