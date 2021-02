Smrť týždeň po rozchode: Expriateľku († 25) hviezdneho futbalistu našli mŕtvu

Expriateľku futbalistu Bayernu Mníchov Jerome Boatenga (32), modelku Kasiu Lenhardt († 25), našli mŕtvu len týždeň po tom, ako pár ohlásil rozchod.

Berlínska polícia našla Kasiino telo v jej apartmáne v utorok. Úrady nepovažujú jej úmrtie za podozrivé. "Včera ako ôsmej hodiny večer došlo v Charlottenburgu k policajnej akciiV dome bola nájdená osoba bez známok života. Neexistujú dôkazy o zapojení ďalšej strany," uviedol hovorca polície.

Boateng a Lenhardt sa rozišli minulý týždeň po 15 mesiacoch randenia. Rodáčka z Poľska, ktorá si na telo nechala vytetovať "Jerome" uviedla, že príčinou rozchodu dvojice boli klamstvá a neustála nevera hviezdy Bavorov.

Boateng pre nemecké noviny Bild povedal, že Kasia stála za rozpadom jeho predchádzajúceho vzťahu s Rebeccou Silverou a mala ho dokonca vydierať. Rebecca, s ktorou má Jerome dve deti, sa postavila na stanu svojho expriateľa. "Kasia zničila moju rodinu, nenechám ju zničiť aj Jeromeho. Nedovolím jej, aby hrala obeť. Už nám spôsobila dosť škody," nechala sa počuť Silvera.

25-ročná Kasia po sebe zanechala syna Noaha, ktorého mala z predchádzajúceho vzťahu.

Obranca nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Jerome Boateng vynechá štvrtkové finále majstrovstiev sveta klubov FIFA proti mexickému Tigres UANL. Tréner Bavorov Hansi Flick to potvrdil v stredu s tým, že je to z osobných dôvodov, no nešpecifikoval ich. Boateng už odletel do Mníchova, agentúra AFP informovala, že sa údajne jedná o úmrtie hráčovej bývalej priateľky.