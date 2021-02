Nečakané správy z Ruska: Manželka Navaľného utiekla do Nemecka!

Manželka uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného opustila Rusko a odletela do Nemecka, oznámila agentúra Interfax s odvolaním sa na svoj zdroj. Julia Navaľná podľa ruskej agentúry odletela z moskovského letiska Domodedovo a zamierila do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom.

Samotná Navaľná sa o ničom nezmienila, posledná správa na jej instagramovom účte je týždeň stará, píše ruská služba BBC na svojom webe. Manželka prominentného kritika Kremľa sa zúčastnila na nedávnych protestoch za prepustenie svojho manžela a polícia ju neskôr zadržala. Súd jej na začiatku februára vymeral za účasť na nepovolenej demonštrácii pokutu 20 000 rubľov (223 eur). Ku koncu januára bezpečnostné zložky vykonali raziu v byte, kde Navaľná žila. Podľa televízie Dožď príslušníci špeciálnych jednotiek vtedy vylomili dvere.

Navaľnyj sa od vlaňajšieho augusta liečil v Berlíne po otrave jedovatou látkou zo skupiny novičok. Túto otravu potvrdili západné laboratóriá aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní. Navaľnyj tvrdí, že jeho likvidáciu nariadil ruský prezident Vladimir Putin a že sa ho pokúsila odstrániť tajná služba FSB, čo Kremeľ popiera.

Tento rok v januári sa opozičník vrátil do Ruska, polícia ho zatkla ihneď na letisku a súd na začiatku februára zmenil jeho predtým uložený podmienečný trest v dĺžke 3,5 roka na nepodmienečný. Do výkonu trestu sa započíta doba, ktorú bol opozičný politik v domácom väzení, takže Navaľnyj má za mrežami stráviť dva roky a osem mesiacov. Jeho obhajkyňa hneď po vynesení verdiktu oznámila, že sa odvolá. Uväznenie vyvolalo v Rusku protesty, napriek úradným zákazom vyšli do ulíc viacerých ruských miest desaťtisíce ľudí, polícia proti nim tvrdo zasiahla.

Podľa serveru OVD-Info, ktorý sa špecializuje na monitorovanie policajných zákrokov, zadržala cez 11 000 demonštrantov. Západné krajiny žiadajú Navaľného prepustenie. Julia Navaľná zostala s manželom počas jeho liečby v Nemecku a vrátila sa do Ruska spoločne s ním 17. januára.