Športovec Martin úporne bojuje o život: Z bolesti ramena sa vykľula rakovina!

Pred pár mesiacmi bol plný sily a života, dnes sa bojí, čo bude ďalej.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Talentovaný hokejbalista a bývalý extraligový hráč Martin (27) z Považskej Bystrice začal pred necelým rokom trpieť bolesťami ramena. Z naoko banálneho problému sa vykľula zákerná diagnóza a strach o život. Chemoterapie mu totiž nezaberajú... Pomôcť by mu mohla už len biologická liečba, ktorá je však veľmi nákladná.

Martin (27) bol celý svoj život športovec. Hrať hokejbal bolo pre neho všetkým. „Milujem šport a všetko by som dal za to, aby som sa mohol vrátiť späť k hokejke. Žiaľ, nejde to,“ vraví so smútkom v hlase Martin, ktorý hrával aj v extralige za Považskú Bystricu. Sympatický mladík si v máji minulého roka všimol, že ho bolí rameno inak ako po tréningu. A bolesť sa stupňovala.

„Nahmatal som si dokonca hrčku pod kľúčnou kosťou, no nijako som tomu neprikladal žiadnu váhu,“ opisuje začiatky svojej choroby. Nakoniec sa vybral k lekárovi. „Po všetkých vyšetreniach to bolo jasné. Diagnóza znela: Hodgkinov lymfóm s metastázami. Nevedel som, čo to znamená, no vedel som, že to dobré nebude,“ spomína na najstrašnejšiu vetu svojho života. Odvtedy absolvoval niekoľko chemoterapií. „Je to veľmi ťažké, keď sa vám život zmení vlastne z minúty na minútu. Myslíte si, že ste zdravý a ono to tak vôbec nie je,“ zúfa si bezradný chlapec, ktorý nevie, čo bude ďalej.

Nemá z čoho žiť

Martin za svoj hokejbalový život dostal aj niekoľko ocenení. Keď bol zdravý, chodil po svete a pracoval v Taliansku v gastronómii. Žiaľ, teraz je situácia iná. „Nemám ešte vybavený ani invalidný dôchodok, takže nemám vlastne žiadny príjem. Žijem s mamou a tá sa o mňa stará, čo ma veľmi trápi. Ja by som sa mal starať o ňu, a nie naopak,“ hovorí nešťastný športovec, ktorému, bohužiaľ, nezaberá ani liečba. Jeho mama ledva zaplatí poplatky, ktoré musí, a nezostáva im ani na vitamíny či lieky a dobrú stravu, ktorú by mal Martin momentálne mať.

„Mal som vybavenú veľmi dobrú liečbu v Prahe, žiaľ, nemohol som nastúpiť, pretože sa mi stav veľmi zhoršil,“ zúfa si Martin. Onkológ statočnému bojovníkovi odporúča biologickú liečbu, ktorá by mu mohla pomôcť. Tá je však mimoriadne nákladná, stojí 10-tisíc eur. Je to trojtýždňová kúra, ktorých by však potreboval viac. „Lekár podal žiadosť do poisťovňe, no netuším, či a kedy by to išlo uhradiť. Bojím sa, že mi ide čas a potom bude už neskoro. Ja na to nemám a ani moja mama. Verím však, že sa stane zázrak a budem môcť dostať túto liečbu,“ povzdychol si mladík, ktorý má len jednu túžbu: chce žiť.

Pomôcť sa mu rozhodli aj kamaráti, ktorí pre svojho parťáka rozbehli zbierku. „Každá liečba je hradená v prípade, že je indikovaná lekárom a sú splnené podmienky na jej úhradu z verejného zdravotného poistenia. Bez bližších informácií sa však ku konkrétnej žiadosti nevieme vyjadriť,“ povedal hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.