Ikonický hokejový fanúšik Ľudo neprišiel len o brata: COVID-19 uštedril dvojčatám tú najkrutejšiu ranu!

Blízky rodinný zdroj potvrdil Novému Času to, čo nechcel nikto počuť. Jednovaječné dvojičky Róbert a Ľudovít Bartošovci sa nakazili koronavírusom, pričom pre jedného z nich, Roba, malo ochorenie až fatálne následky.

Druhý z bratov momentálne bojuje na prístrojoch v nemocnici na bratislavských Kramároch. Najkrutejšie je to, že COVID-19 im už predtým vzal mamu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bratislavské hokejové dvojčatá Róbert a Ľudovít Bartošovci boli so zimákom v Bratislave spätí dlhé roky. Dôverne ich poznajú takmer všetci fanúšikovia Slovana práve vďaka ich neprehliadnuteľnému imidžu – dlhočizným vlasom a hustým bradám, ktoré mali počas zápasov Slovana v KHL zakaždým pomaľované. Jeden mal vždy logo belasých a druhý logo súpera. Obaja bratia boli predovšetkým hrdí na fakt, že počas prvej sezóny Slovana v KHL nevynechali ani jeden domáci duel. „Áno, je to pravda. Odišiel mi jeden ďalší kamarát. Robov brat Ľudvo je ešte na Kramároch a, chvalabohu, jeho zdravotný stav sa zlepšuje. Aspoň tak mi to povedal. Ale veľmi zle to znáša, keďže minulý týždeň im zomrela ešte aj mamina. Robo zomrel na koronu, tak, ako aj jeho mama,“ potvrdil smutnú zvesť Novému Času zdroj z rodinného prostredia dvojčiat Bartošovcov.

Ich vášňou bolo aj herectvo

Na prvý hokejový zápas s Kladnom zobral dvojičky ich otec, keď mali jedenásť rokov. Všimli si ich však aj marketingoví manažéri. Niekoľko dní totiž strávili v Moskve, kde nakrúcali reklamný spot na podporu KHL za pomoci ďalšieho strategického partnera pre nadnárodnú ligu Mastercard. Šport však nebol ich vášňou číslo jeden. Účinkovali aj v množstve historických filmov, kde stvárnili rôzne postavy roľníkov, vojakov či dedinčanov. Zahrali si dokonca aj vo filmoch Traja mušketieri, v talianskej verzii Pirátov z Karibiku, Dračom srdci či Matúšovi Čákovi Trenčianskom. Stretli sa dokonca aj s takými filmovými hviezdami ako Charlie Sheen či Kiefer Sutherland.

Kondolencia Slovana

Tragické správy hlboko zasiahli aj vedenie Slovana Bratislava, ktoré reagovalo na sociálnych sieťach. „V mene celého klubu vyjadrujeme rodine, priateľom a známym úprimnú sústrasť a naše myšlienky a modlitby sú s Ľudom, aby sa jeho stav zlepšil a ťažkú chorobu zvládol a prekonal,” napísali slovanisti na facebooku. Ku kondolencii sa pripojili aj stovky zarmútených fanúšikov.