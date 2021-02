Koalícia je permanentne na nože: Veľký prehľad, kto sa už s kým pohádal!

Naštrbené vzťahy vnútri koalície.

Partneri namiesto spolupráce od volieb častokrát riešia žabomyšie vojny, ktoré poukazujú na zúfalú politickú scénu. Posledné prieskumy pritom hovoria, že koalícii ako celku to veľmi nepomáha a voliči permanentný konflikt nemusia. Nový Čas prináša prehľad všetkých tých, ktorí sa už stihli pohádať.

Jana Bittó Cigániková

Otvoriť galériu Jana Bittó Cigániková Zdroj: TASR

Cigániková je známa tým, že bojuje za práva žien, za čo sa jej od premiéra ušiel odkaz. „Som veľmi rád, že matka Janky Cigánikovej nevyužila potratovú tabletku a ona sa mohla narodiť a dnes môže mať aj takéto absurdné názory,“ povedal Igor Matovič. Pre boj za viac zdravotných poisťovní ju zase označil za lobistku Penty.

Veronika Remišová

Otvoriť galériu Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová Zdroj: SITA

Remišovej sa nedávno ušiel list, aby sa vysťahovala z priestorov Úradu vlády SR. Stať sa tak malo po tom, ako sa strana Za ľudí kriticky vyjadrila proti plošnému testovaniu a ako Veronika Remišová, ako jediná, nehlasovala za nápad Igora Matoviča. Úrad vlády SR výpoveď potvrdil, ale súvislosť odmietol.

Martin Klus

Otvoriť galériu Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus Zdroj: SITA

Matovič nezobral Klusa na samit EÚ do Bruselu. Dôvod? Napätie so šéfom SaS Richardom Sulíkom pri riešení koronakrízy. Pre premiéra to bol úplne prvý samit a práve štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí by mal byť pre neho kľúčovým človekom a poradcom pri rokovaniach s európskymi lídrami.

Branislav Gröhling

Otvoriť galériu Minister školstva SR Branislav Gröhling Zdroj: TASR

Spor kvôli otváraniu škôl. Zatiaľ čo minister tlačil na čo najskoršie otvorenie tried, premiér termín odsúval a sľuboval uvoľňovanie po plošnom testovaní. K zlepšeniu vzťahov nepomáhal ani problém okolo diplomoviek, ktorému obaja politici čelili a Matovič sa vyhováral na Gröhlinga.