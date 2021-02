Vojna Remišovej a Ďuriš Nicholsonovej: Pravda o miliarde z eurofondov a drsné slová politológa

Kde je pravda?! V pondelok sa rozhorel v koalícii ďalší konflikt, ktorý výnimočne nesúvisí s premiérom, ale eurposlankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou (44) a vicepremiérkou Veronikou Remišovou (44).

Političky si skočili do vlasov pre eurofondy, ktoré má pod palcom práve šéfka Za ľudí. Podľa saskárky malo jej vinou Slovensko prísť o miliardu eur, ktorá mohla pomôcť ľuďom zasiahnutým krízou. Spor nabral rýchly spád a dokonca sa o ňom diskutovalo na koaličnej rade, kde sa musel ospravedlňovať Richard Sulík (53). Remišová totiž hovorí, že k žiadnemu prepadnutiu miliardy neprišlo a útok považuje za neopodstatnený.

Lavínu nevraživosti spustila tlačovka, na ktorej Nicholsonová vyrukovala s tvrdením, že Remišová premrhala miliardu eur. O závažných pochybeniach sa vraj dozvedela minulý týždeň, a tak si kúpila letenku domov, aby o tom informovala verejnosť. Hovorí, že sme o peniaze prišli v dôsledku toho, že ich Remišová nepresunula z Európskeho fondu regionálneho rozvoja inam, odkiaľ by sme ich mohli následne čerpať napríklad na pomoc ľuďom, čo prišli o prácu.

„Realokovať, teda presúvať odtiaľ, kde peniaze nemíňame, tam, kde ich potrebujeme, sme mohli len do roku 2020. Každý rok možno len určitú časť. Na rok 2020 to bola miliarda eur.uviedla Nicholsonová s tým, že Európska komisia je vraj zúfalá z postupov slovenských orgánov pri čerpaní eurofondov.

Remišová: Peniaze sme presunuli

Reakcia Remišovej na seba nenechala dlho čakať. Nicholsonová vraj nevie, o čom rozpráva, a urobila si len hanbu. „S Luciou sa poznám a máme korektný vzťah. Vôbec netuším, prečo sa mi neozvala a nespýtala sa ma na veci, ktoré chcela prezentovať na tlačovej konferencii. Veľa by pochopila a neurobila by si hanbu,“ povedala rozhorčená vicepremiérka s tým, že keby sa niečo také udialo, musela by odstúpiť celá vláda.

Dodala, že ešte na jar minulého roka presunuli z operačných programov na boj s koronou 1,1 miliardy eur. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tak­isto potvrdilo tvrdenia Remišovej. Hovorí, že na Slovensku minulý rok neprepadli žiadne peniaze v Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Sulík sa ospravedlnil, Nicholsonová nie

Remišová uviedla aj to, že ostatné ministerstvá mali odmietnuť presunúť viac peňazí na okamžitú pomoc ľuďom. Aj tie, ktoré má pod palcom SaS. Od Nicholsonovej preto žiada ospravedlnenie za to, že sa mýlila. Potvrdila, že na koaličnej rade sa už za jej správanie ospravedlnil šéf liberálov Richard Sulík. Nicholsonová to však odmietla. Ospravedlní sa vraj až v roku 2023, keď bude minutý posledný cent z fondu. Uviedla, že tá miliarda nezmizla, je tam, ale sú to peniaze, ktoré zostali zabetónované vo fonde, ktorý nedokážeme čerpať.