Budeme vyrábať vakcínu na Slovensku? Krčméry a Jarčuška sa zhodli: Čo si o tom myslíme my

Urýchlime tempo očkovania tým, že budeme na Slovensku vyrábať vlastné vakcíny?! Takýto plán načrtli vysokí politickí predstavitelia Slovenska, medzi nimi aj prezidentka Zuzana Čaputová (47) či premiér Igor Matovič (47).

Najreálnejšia sa zdá produkcia ruského Sputnika V, ktorý ešte nemá registráciu v EÚ, no rokuje sa aj o vakcínach od Pfizeru a Moderny. Nový Čas zisťoval, nakoľko je niečo takéto reálne a či už štát podnikol prvé kroky.

Matovič podrobnosti prezradiť nechce, no naznačuje, že by sme si na Slovensku mohli začať vyrábať vakcíny. Skloňuje sa najmä ruský Sputnik, ktorý ešte musí schváliť EÚ. Podľa premiéra sa kladie dôraz na ochranu zdravia ľudí, a nie na to, odkiaľ vakcína pochádza. „V tomto prípade neplatí, že keď je to ruská vakcína, tak budeme povyšovať politické záujmy a geopolitiku nad záujmy ľudí,“ povedal Matovič. Nepriamo potvrdil, že výroba Sputnika u nás je štandardnou súčasťou kontraktu na nákup. Ak by to dobre dopadlo, tak by podľa premiéra mohli byť v júli zaočkovaní všetci, ktorí budú mať záujem. Jeho cieľom je zavakcínovať 80 % ľudí, čo by znamenalo kolektívnu imunitu.

Výrobu chce aj prezidentka

Matovič v pondelok v tejto veci absolvoval ďalšie rokovanie. „Teší ma záujem svetových výrobcov, ale pre finálny úspech sa budú musieť pochlapiť teraz slovenskí dodávatelia,“ uviedol, no opäť nič nekonkretizoval. Isté však je, že na výrobu vakcín tlačí aj prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa jej slov máme na to expertov aj výrobné zariadenia, ktoré by sa po modernizácii mohli uchádzať o licenciu. Potvrdzuje to aj infektológ Vladimír Krčméry: „Máme 3 funkčné farmaceutické závody, z ktorých jeden stále vyrába vakcíny.“

Oslovili sme ministerstvo zdravotníctva s otázkou, ktoré vakcíny sú v hre. „V štádiu rokovaní sú viaceré možnosti. Do úvahy prichádza výroba od spoločností Pfizer a BioNTech, Moderny či ruskej vakcíny Sputnik,“ potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Na otázku, kedy by sa mohla výroba začať, však odpoveď neprišla. „Vzhľadom na to, že uvedené je v štádiu rokovaní, informovať budeme komplexne v nadväznosti na záver,“ uzavela Eliášová.

Tajnosti s fabrikou

Jednu z potencionálnych fabrík na výrobu vakcín vlastní spoločnosť HBM Pharma. „Pokiaľ viem, tak nás nikto zo štátu s takou požiadavkou neoslovil,“ povedal Novému Času finančný riaditeľ Branislav Túček. Na otázku, či by prípadnú ponuku prijali, odpovedať nechcel. Rovnaké otázky sme položili spoločnosti Imuna Pharm zo Šarišských Michalian, ktorá už má skúsenosti s výrobou vakcín. Odpovede však do uzávierky neprišli. Treťou možnosťou je fabrika pri Malackách, ktorá spadá pod rezort zdravotníctva a už roky chátra.