Majiteľ kaviarne Peter vybabral s nariadeniami: Geniálny nápad v boji o prežitie

Nezľakol sa a vymyslel, ako prežiť ťažké časy!

Majiteľ kaviarne Peter Kecskés (36) z Nových Zámkov začal priestory podniku prenajímať na home office. Aj keď na tom určite nezarobí, snaží sa aspoň udržať prácu zamestnancov a zároveň ponúknuť klientom priestor na prácu bez rušivých vplyvov.

Keď pred tromi rokmi s kamarátom otvárali kaviareň, ani vo sne im nenapadlo, čo sa môže stať. V čase koronakrízy čelia nepredstaviteľným ťažkostiam a bojujú o prežitie.

„Sme na sídlisku. Máme klientelu, ale nevysedávajú nám tu na terase hostia ako v centre, preto fungovanie len na terase alebo káva so sebou nie sú pre nás riešením,“ hovorí Peter Kecskés, majiteľ Passion café. V útulnej kaviarničke sa nechceli len tak ľahko vzdať. „Po prvej vlne, keď sme sa ako-tak otriasli, prišla druhá. Pre väčšinu prevádzok z gastronómie je to už likvidačné. Rozhodli sme sa zabojovať iným spôsobom,“ vysvetľuje Peter.

Podľa neho na regionálnom úrade verejného zdravotníctva pozastavili kaviarenskú činnosť a priestory dávajú do prenájmu ako kancelárske. Boli to len dve zmeny, fungujú tak už vyše mesiaca. „Veľa ľudí pracuje z domu, kde buď nemajú pokoj, alebo im chýba režim, keď musia ísť do práce, a tak sa nevedia sústrediť. Práve pre nich je to ideálne. Máme už stálych zákazníkov, väčšinou sú to obchodníci, manažéri a študenti,“ doplnil. Boxy sú oddelené a k prenájmu je ako bonus káva zadarmo.

„Máme tu wifi, tlačiareň, laminovačku, všetko, čo človek potrebuje. Dodržiavame kapacity, je tu pokoj. Záujemca vopred zavolá a rezervuje si priestor. Dáme mu zmluvu o podnájme, ktorú si môže dať do nákladov. Pri príchode zazvoní a už má všetko pripravené,“ priblížil majiteľ podniku, ktorý sa snaží bojovať o svoju prevádzku zo všetkých síl. Priznal však, že dlho sa to takto utiahnuť nedá.

