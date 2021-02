Sporíte si v 2. pilieri a váš odhadovaný dôchodok nestojí za veľa? Nepanikárte, toto je dôvod

Ak si na dôchodok sporíte aj v druhom pilieri, dostali ste v týchto dňoch výpis z dôchodkového účtu z vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorom ste prvýkrát mohli vidieť aj odhadovanú výšku dôchodku z 2. piliera. Ak sa vám zdala nízka, nepanikárte, ide len o časť vášho dôchodku a navyše odhad je len orientačný.

Ak niekomu vyšiel 100-eurový dôchodok a ide do dôchodku o päť rokov, znamená to, že si sporil v druhom pilieri krátko a výrazne väčšiu časť dôchodku bude mať zo Sociálnej poisťovne. Takže tých 100 eur bude možno šestinou alebo sedminou jeho dôchodku.

DSS-ky musia tieto listy zaslať sporiteľom najneskôr do konca februára. Odborníci radia hlavne mladším investovať do negarantovaných fondov. Jeden z takýchto negarantovaných fondov - konkrétne z Poštovej banky - priniesol vlani zhodnotenie až 14,3 percenta, čo bolo najviac na trhu. Martin Kaňa z DSS tejto banky očakáva, že akciové fondy budú vo všeobecnosti tento rok zarábať okolo 6 - 8 % ročne, kým dlhopisové fondy približne 2-2,5 %.

Môžete platiť viac

Ak sa bojíte o výšku svojho dôchodku, máte možnosť si naň prispievať aj cez 3. pilier, prípadne si výšku odvodov do druhého piliera navýšiť nad zákonom stanovenú výšku odvodov, ktorá je v tomto roku 5,25 % z 18 percent, ktoré si na dôchodok platíte.

Chcete vyšší dôchodok z 2. piliera?

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

- Výšku dôchodku v druhom pilieri si hlavne mladí sporitelia môžu ovplyvniť tak, že investujú do negarantovaných fondov, či už do indexových alebo akciových fondov. Sporiteľom, ktorí majú viac ako 15 rokov do dôchodku, by som odporučil mať väčší podiel hlavne v indexových fondoch. Je veľký rozdiel, či sporiteľ vstúpi do 2. piliera v dvadsiatich rokoch, alebo v 35. roku života. Čím dlhšie si bude sporiť na dôchodok v druhom pilieri, tým vyšší dôchodok môže mať. Na druhej strane, ten, kto vstúpi do druhého piliera v 35. roku, bude mať vyšší podiel dôchodku z prvého piliera.

Nie ste si istý, či ste v 2. pilieri?

Sporiť si môžete aj vo dvoch fondoch súčasne. Od 50 rokov musíte mať povinne 10 % z hodnoty osobného účtu v dlhopisovom garantovanom fonde. Zmenu fondu môžete vo väčšine DSSiek urobiť cez svoj osobný účet na internete. Zmena trvá iba niekoľko dní. Ak chcete zmeniť DSS, potrebujete akceptačný list. Ten vám vydá Sociálna poisťovňa. Ak zmeníte DSS raz za rok, vystavenie akceptačného listu je bezplatné, no pri opakovanej zmene v jednom roku zaplatíte 16 eur. Akceptačný list odovzdáte v novej DSS-ke.